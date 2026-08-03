Kolica s jednom kantom od 25 l i drškom

Veoma mobilna kolica s jednom kantom napravljena od polipropilena i opremljena efikasnim oceđivačem mopa koji olakšava rad korisniku. Obuhvata kantu od 25 l plave boje.

Robusna, lagana i nekoridirajuća: Naša kolica napravljena su u celosti od polipropilena oduševljavaju izuzetno kvalitetnim materijalima i karakteristikama opreme. Na njima postoje i oceđivač mopa koji olakšava rad korisniku, točkovi od 80 mm, odbojnici, kao i kanta od 25 l plave boje. Drška koja može skliznuti u bočna ležišta posebno olakšava rukovanje ovim kolicima s jednom kantom – naročito u skučenom prostoru.

Obeležja i prednosti
Kolica s jednom kantom od 25 l i drškom: Lagan i robustan
Lagan i robustan
Jednodelni ram u osnovi za malu težinu i maksimalnu robusnost.
Kolica s jednom kantom od 25 l i drškom: Ergonomska bočna drška
Ergonomska bočna drška
Za jednostavno rukovanje u ograničenom prostoru. Olakšava proces ispiranja i okretanja.
Kolica s jednom kantom od 25 l i drškom: Velika kompatibilnost
Velika kompatibilnost
Odgovara najčešće korišćenim sistemima za brisanje/mopovima.
Neškodljiv za životnu sredinu
  • Kolica su u celosti napravljena od polipropilena i tako potpuno reciklirajuća.
Specifikacije

Tehnički podaci

Materijal PP
Količina (Kom) 1
Težina bez pribora (kg) 5,9
Težina ambalaže (kg) 7,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 620 x 430 x 910
Dimensions, packed (mm) 620 x 430 x 910
Područja primene
  • Pod − mokro čišćenje
  • Kupatilski podovi − mokro čišćenje
Pribor