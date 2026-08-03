Robusna, lagana i nekoridirajuća: Naša kolica napravljena su u celosti od polipropilena oduševljavaju izuzetno kvalitetnim materijalima i karakteristikama opreme. Na njima postoje i oceđivač mopa koji olakšava rad korisniku, točkovi od 80 mm, odbojnici, kao i kanta od 25 l plave boje. Drška koja može skliznuti u bočna ležišta posebno olakšava rukovanje ovim kolicima s jednom kantom – naročito u skučenom prostoru.