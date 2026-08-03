Kolica s jednom kantom od 25 l i drškom
Veoma mobilna kolica s jednom kantom napravljena od polipropilena i opremljena efikasnim oceđivačem mopa koji olakšava rad korisniku. Obuhvata kantu od 25 l plave boje.
Robusna, lagana i nekoridirajuća: Naša kolica napravljena su u celosti od polipropilena oduševljavaju izuzetno kvalitetnim materijalima i karakteristikama opreme. Na njima postoje i oceđivač mopa koji olakšava rad korisniku, točkovi od 80 mm, odbojnici, kao i kanta od 25 l plave boje. Drška koja može skliznuti u bočna ležišta posebno olakšava rukovanje ovim kolicima s jednom kantom – naročito u skučenom prostoru.
Obeležja i prednosti
Lagan i robustanJednodelni ram u osnovi za malu težinu i maksimalnu robusnost.
Ergonomska bočna drškaZa jednostavno rukovanje u ograničenom prostoru. Olakšava proces ispiranja i okretanja.
Velika kompatibilnostOdgovara najčešće korišćenim sistemima za brisanje/mopovima.
Neškodljiv za životnu sredinu
- Kolica su u celosti napravljena od polipropilena i tako potpuno reciklirajuća.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|PP
|Količina (Kom)
|1
|Težina bez pribora (kg)
|5,9
|Težina ambalaže (kg)
|7,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|620 x 430 x 910
|Dimensions, packed (mm)
|620 x 430 x 910
Područja primene
- Pod − mokro čišćenje
- Kupatilski podovi − mokro čišćenje