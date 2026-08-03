Kolica s jednom kantom od 25 l i oceđivačem

Nekorodirajuća mobilna kolica s jednom kantom napravljena u celosti od polipropilena sa oceđivačem mopa koji olakšava rad korisniku i velikom plavom kantom od 25 l.

Naša kolica s točkovima od 80 mm i integrisanim zaštitnim odbojnicima garantuju superiornu mobilnost tokom čišćenja. Kolica s jednom kantom plave boje od 25 l i oceđivačem mopa koji olakšava rad korisniku napravljena su u celosti od polipropilena i zbog toga se higijenski čiste i mogu se reciklirati. Jednodelni ram u osnovi pruža malu težinu i maksimalnu robusnost.

Obeležja i prednosti
Lagan i robustan
  • Jednodelni ram u osnovi za malu težinu i maksimalnu robusnost.
Velika kompatibilnost
  • Odgovara najčešće korišćenim sistemima za brisanje/mopovima.
Neškodljiv za životnu sredinu
  • Kolica su u celosti napravljena od polipropilena i tako potpuno reciklirajuća.
Ergonomski oceđivač mopa
Specifikacije

Tehnički podaci

Materijal PP
Količina (Kom) 1
Težina bez pribora (kg) 5,6
Težina ambalaže (kg) 6,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 530 x 430 x 910
Dimensions, packed (mm) 530 x 430 x 910
Područja primene
  • Pod − mokro čišćenje
  • Kupatilski podovi − mokro čišćenje
Pribor