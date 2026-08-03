Kolica s jednom kantom od 25 l i oceđivačem
Nekorodirajuća mobilna kolica s jednom kantom napravljena u celosti od polipropilena sa oceđivačem mopa koji olakšava rad korisniku i velikom plavom kantom od 25 l.
Naša kolica s točkovima od 80 mm i integrisanim zaštitnim odbojnicima garantuju superiornu mobilnost tokom čišćenja. Kolica s jednom kantom plave boje od 25 l i oceđivačem mopa koji olakšava rad korisniku napravljena su u celosti od polipropilena i zbog toga se higijenski čiste i mogu se reciklirati. Jednodelni ram u osnovi pruža malu težinu i maksimalnu robusnost.
Obeležja i prednosti
Lagan i robustan
- Jednodelni ram u osnovi za malu težinu i maksimalnu robusnost.
Velika kompatibilnost
- Odgovara najčešće korišćenim sistemima za brisanje/mopovima.
Neškodljiv za životnu sredinu
- Kolica su u celosti napravljena od polipropilena i tako potpuno reciklirajuća.
Ergonomski oceđivač mopa
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|PP
|Količina (Kom)
|1
|Težina bez pribora (kg)
|5,6
|Težina ambalaže (kg)
|6,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|530 x 430 x 910
|Dimensions, packed (mm)
|530 x 430 x 910
Područja primene
- Pod − mokro čišćenje
- Kupatilski podovi − mokro čišćenje