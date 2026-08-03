Naša kolica s točkovima od 80 mm i integrisanim zaštitnim odbojnicima garantuju superiornu mobilnost tokom čišćenja. Kolica s jednom kantom plave boje od 25 l i oceđivačem mopa koji olakšava rad korisniku napravljena su u celosti od polipropilena i zbog toga se higijenski čiste i mogu se reciklirati. Jednodelni ram u osnovi pruža malu težinu i maksimalnu robusnost.