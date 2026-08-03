Kolica Hotel Classic I

Robusna kolica Hotel Classic I sa držačem velikih vreća za odlaganje od 120 litara. Hotelska kolica su pogodna za 12 do15 soba, imaju tri drvene police i pet velikih točkova.

Skučeni prostor liftova ili hodnika u hotelima ne predstavljaju problem za kolica Hotel Classic I. Za to je zaslužno pet velikih okretnih točkova od 125 mm. Robusna hotelska kolica pogodna su za čišćenje i opsluživanje 15 soba, a veoma su ergonomična i štede vaša leđa. Veliki sklopivi držač vreća za odlaganje od 120 litara nudi dovoljni kapacitet za odlaganje otpada, a tri drvene police olakšavaju transport i pristup priboru i materijalima za čišćenje. Materijali kod kojih ne postoji rizik od rđanja osiguravaju dug životni vek kolica, dok glatke površine olakšavaju njihovo održavanje, kada je to potrebno.

Obeležja i prednosti
Kolica Hotel Classic I: Vrhunska ergonomija
Vrhunska ergonomija
Laka za rukovanje i rad u stojećem položaju koji ne opterećuje leđa. Zgodan pristup vrećama za odlaganje i priboru.
Kolica Hotel Classic I: Visok kvalitet
Visok kvalitet
Izuzetno kvalitetni materijali bez rizika od rđanja i veoma robustan dizajn.
Kolica Hotel Classic I: Higijensko čišćenje pomoću kolica
Higijensko čišćenje pomoću kolica
Glatke površine olakšavaju održavanje samih kolica, kada je to potrebno.
Laka upravljivost
  • Pet okretnih točkova osiguravaju lako upravljanje u uskim prostorima.
Veoma dobro opremljena
  • Uključena posuda za velike vreće od 120 litara i tri drvene police.
Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD / CLASSIC
Kapacitet odlaganja otpada (l) 120
Materijal Farbani čelik / PP
Količina (Kom) 1
Težina bez pribora (kg) 34
Težina ambalaže (kg) 36,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1170 x 530 x 1280
Dimensions, packed (mm) 1170 x 530 x 1280
Pribor