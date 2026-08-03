Kolica Hotel Classic I
Robusna kolica Hotel Classic I sa držačem velikih vreća za odlaganje od 120 litara. Hotelska kolica su pogodna za 12 do15 soba, imaju tri drvene police i pet velikih točkova.
Skučeni prostor liftova ili hodnika u hotelima ne predstavljaju problem za kolica Hotel Classic I. Za to je zaslužno pet velikih okretnih točkova od 125 mm. Robusna hotelska kolica pogodna su za čišćenje i opsluživanje 15 soba, a veoma su ergonomična i štede vaša leđa. Veliki sklopivi držač vreća za odlaganje od 120 litara nudi dovoljni kapacitet za odlaganje otpada, a tri drvene police olakšavaju transport i pristup priboru i materijalima za čišćenje. Materijali kod kojih ne postoji rizik od rđanja osiguravaju dug životni vek kolica, dok glatke površine olakšavaju njihovo održavanje, kada je to potrebno.
Obeležja i prednosti
Vrhunska ergonomijaLaka za rukovanje i rad u stojećem položaju koji ne opterećuje leđa. Zgodan pristup vrećama za odlaganje i priboru.
Visok kvalitetIzuzetno kvalitetni materijali bez rizika od rđanja i veoma robustan dizajn.
Higijensko čišćenje pomoću kolicaGlatke površine olakšavaju održavanje samih kolica, kada je to potrebno.
Laka upravljivost
- Pet okretnih točkova osiguravaju lako upravljanje u uskim prostorima.
Veoma dobro opremljena
- Uključena posuda za velike vreće od 120 litara i tri drvene police.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Kapacitet odlaganja otpada (l)
|120
|Materijal
|Farbani čelik / PP
|Količina (Kom)
|1
|Težina bez pribora (kg)
|34
|Težina ambalaže (kg)
|36,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1170 x 530 x 1280
|Dimensions, packed (mm)
|1170 x 530 x 1280