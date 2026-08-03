Skučeni prostor liftova ili hodnika u hotelima ne predstavljaju problem za kolica Hotel Classic I. Za to je zaslužno pet velikih okretnih točkova od 125 mm. Robusna hotelska kolica pogodna su za čišćenje i opsluživanje 15 soba, a veoma su ergonomična i štede vaša leđa. Veliki sklopivi držač vreća za odlaganje od 120 litara nudi dovoljni kapacitet za odlaganje otpada, a tri drvene police olakšavaju transport i pristup priboru i materijalima za čišćenje. Materijali kod kojih ne postoji rizik od rđanja osiguravaju dug životni vek kolica, dok glatke površine olakšavaju njihovo održavanje, kada je to potrebno.