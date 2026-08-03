Hotel Classic II kolica su idealna za čišćenje i opsluživanje 15 do 18 soba. Uz tri drvene police za transport bez napora i lak pristup priboru i materijalima za čišćenje, kao i sklopivom držaču vreća od 120 litara, robusna hotelska kolica se veoma lako koriste dok istovremeno štede vaša leđa. Pored toga, pet velikih okretnih točkova od 125 mm pružaju laku upravljivost – čak i u najskučenijim prostorima. Napravljena od materijala kod kojih ne postoji rizik od rđanja, sa glatkim površinama, ova kolica su impresivna po dugom veku trajanja i po potrebi, lakoći održavanja samih kolica.