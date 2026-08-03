Kolica Hotel Classic II

Za čišćenje 15 do 18 soba: Hotel Classic II kolica. Hotelska kolica imaju držač velikih vreća za odlaganje od 120 litara, tri police napravljene od drveta i pet velikih točkova od 125 mm.

Hotel Classic II kolica su idealna za čišćenje i opsluživanje 15 do 18 soba. Uz tri drvene police za transport bez napora i lak pristup priboru i materijalima za čišćenje, kao i sklopivom držaču vreća od 120 litara, robusna hotelska kolica se veoma lako koriste dok istovremeno štede vaša leđa. Pored toga, pet velikih okretnih točkova od 125 mm pružaju laku upravljivost – čak i u najskučenijim prostorima. Napravljena od materijala kod kojih ne postoji rizik od rđanja, sa glatkim površinama, ova kolica su impresivna po dugom veku trajanja i po potrebi, lakoći održavanja samih kolica.

Obeležja i prednosti
Kolica Hotel Classic II: Vrhunska ergonomija
Vrhunska ergonomija
Laka za rukovanje i rad u stojećem položaju koji ne opterećuje leđa. Zgodan pristup vrećama za odlaganje i priboru.
Kolica Hotel Classic II: Visok kvalitet
Visok kvalitet
Izuzetno kvalitetni materijali bez rizika od rđanja i veoma robustan dizajn.
Kolica Hotel Classic II: Higijensko čišćenje pomoću kolica
Higijensko čišćenje pomoću kolica
Glatke površine olakšavaju održavanje samih kolica, kada je to potrebno.
Laka upravljivost
  • Pet okretnih točkova osiguravaju lako upravljanje u uskim prostorima.
Veoma dobro opremljena
  • Uključena posuda za velike vreće od 120 litara i tri drvene police.
Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD / CLASSIC
Kapacitet odlaganja otpada (l) 120
Materijal Farbani čelik / PP
Količina (Kom) 1
Težina bez pribora (kg) 37,5
Težina ambalaže (kg) 39,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1270 x 530 x 1280
Dimensions, packed (mm) 1270 x 530 x 1280
Pribor