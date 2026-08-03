Kolica Hotel Classic II
Za čišćenje 15 do 18 soba: Hotel Classic II kolica. Hotelska kolica imaju držač velikih vreća za odlaganje od 120 litara, tri police napravljene od drveta i pet velikih točkova od 125 mm.
Hotel Classic II kolica su idealna za čišćenje i opsluživanje 15 do 18 soba. Uz tri drvene police za transport bez napora i lak pristup priboru i materijalima za čišćenje, kao i sklopivom držaču vreća od 120 litara, robusna hotelska kolica se veoma lako koriste dok istovremeno štede vaša leđa. Pored toga, pet velikih okretnih točkova od 125 mm pružaju laku upravljivost – čak i u najskučenijim prostorima. Napravljena od materijala kod kojih ne postoji rizik od rđanja, sa glatkim površinama, ova kolica su impresivna po dugom veku trajanja i po potrebi, lakoći održavanja samih kolica.
Obeležja i prednosti
Vrhunska ergonomijaLaka za rukovanje i rad u stojećem položaju koji ne opterećuje leđa. Zgodan pristup vrećama za odlaganje i priboru.
Visok kvalitetIzuzetno kvalitetni materijali bez rizika od rđanja i veoma robustan dizajn.
Higijensko čišćenje pomoću kolicaGlatke površine olakšavaju održavanje samih kolica, kada je to potrebno.
Laka upravljivost
- Pet okretnih točkova osiguravaju lako upravljanje u uskim prostorima.
Veoma dobro opremljena
- Uključena posuda za velike vreće od 120 litara i tri drvene police.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Kapacitet odlaganja otpada (l)
|120
|Materijal
|Farbani čelik / PP
|Količina (Kom)
|1
|Težina bez pribora (kg)
|37,5
|Težina ambalaže (kg)
|39,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1270 x 530 x 1280
|Dimensions, packed (mm)
|1270 x 530 x 1280