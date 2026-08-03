Hotel Classic III kolica su savršeno ekonomičan izbor za čišćenje i opsluživanje 10 do 12 hotelskih soba. Veoma se lako koriste stojeći i čuvaju vaša leđa, a tri drvene police za čuvanje pribora i materijala za čišćenje, kao i sklopivi držač vreća za odlaganje od 120 litara ispunjavaju sve zahteve. Napravljena od izuzetno kvalitetnog materijala kod kojih ne postoji rizik od rđanja, vrlo robusna hotelska kolica impresivna su i po svom dugom veku trajanja. Glatke površine olakšavaju čišćenje samih kolica. Rukovanje Hotel Classic III kolicima je veoma lako čak i u najskučenijem prostoru, poput liftova ili hodnika, zahvaljujući njihovim četvorim okretnim točkovima od 125 mm.