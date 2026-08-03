Kolica Hotel Classic III
Sklopivi držač vreća od 120 litara deo je osnovne opreme Hotel Classic III kolica za 10 do 12 soba. Hotelska kolica sa tri drvene police i četiri velika točka.
Hotel Classic III kolica su savršeno ekonomičan izbor za čišćenje i opsluživanje 10 do 12 hotelskih soba. Veoma se lako koriste stojeći i čuvaju vaša leđa, a tri drvene police za čuvanje pribora i materijala za čišćenje, kao i sklopivi držač vreća za odlaganje od 120 litara ispunjavaju sve zahteve. Napravljena od izuzetno kvalitetnog materijala kod kojih ne postoji rizik od rđanja, vrlo robusna hotelska kolica impresivna su i po svom dugom veku trajanja. Glatke površine olakšavaju čišćenje samih kolica. Rukovanje Hotel Classic III kolicima je veoma lako čak i u najskučenijem prostoru, poput liftova ili hodnika, zahvaljujući njihovim četvorim okretnim točkovima od 125 mm.
Obeležja i prednosti
Vrhunska ergonomijaLaka za rukovanje i rad u stojećem položaju koji ne opterećuje leđa. Zgodan pristup vrećama za odlaganje i priboru.
Visok kvalitetIzuzetno kvalitetni materijali bez rizika od rđanja i veoma robustan dizajn.
Higijensko čišćenje pomoću kolicaGlatke površine olakšavaju održavanje samih kolica, kada je to potrebno.
Laka upravljivost
- Četiri okretna točka osiguravaju lako upravljanje u skučenim prostorima.
Veoma dobro opremljena
- Uključena posuda za velike vreće od 120 litara i tri drvene police.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Kapacitet odlaganja otpada (l)
|120
|Materijal
|Farbani čelik / PP
|Količina (Kom)
|1
|Težina bez pribora (kg)
|28,9
|Težina ambalaže (kg)
|31,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1070 x 530 x 1280
|Dimensions, packed (mm)
|1070 x 530 x 1280