Kolica Hotel Classic III

Sklopivi držač vreća od 120 litara deo je osnovne opreme Hotel Classic III kolica za 10 do 12 soba. Hotelska kolica sa tri drvene police i četiri velika točka.

Hotel Classic III kolica su savršeno ekonomičan izbor za čišćenje i opsluživanje 10 do 12 hotelskih soba. Veoma se lako koriste stojeći i čuvaju vaša leđa, a tri drvene police za čuvanje pribora i materijala za čišćenje, kao i sklopivi držač vreća za odlaganje od 120 litara ispunjavaju sve zahteve. Napravljena od izuzetno kvalitetnog materijala kod kojih ne postoji rizik od rđanja, vrlo robusna hotelska kolica impresivna su i po svom dugom veku trajanja. Glatke površine olakšavaju čišćenje samih kolica. Rukovanje Hotel Classic III kolicima je veoma lako čak i u najskučenijem prostoru, poput liftova ili hodnika, zahvaljujući njihovim četvorim okretnim točkovima od 125 mm.

Obeležja i prednosti
Kolica Hotel Classic III: Vrhunska ergonomija
Vrhunska ergonomija
Laka za rukovanje i rad u stojećem položaju koji ne opterećuje leđa. Zgodan pristup vrećama za odlaganje i priboru.
Kolica Hotel Classic III: Visok kvalitet
Visok kvalitet
Izuzetno kvalitetni materijali bez rizika od rđanja i veoma robustan dizajn.
Kolica Hotel Classic III: Higijensko čišćenje pomoću kolica
Higijensko čišćenje pomoću kolica
Glatke površine olakšavaju održavanje samih kolica, kada je to potrebno.
Laka upravljivost
  • Četiri okretna točka osiguravaju lako upravljanje u skučenim prostorima.
Veoma dobro opremljena
  • Uključena posuda za velike vreće od 120 litara i tri drvene police.
Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD / CLASSIC
Kapacitet odlaganja otpada (l) 120
Materijal Farbani čelik / PP
Količina (Kom) 1
Težina bez pribora (kg) 28,9
Težina ambalaže (kg) 31,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1070 x 530 x 1280
Dimensions, packed (mm) 1070 x 530 x 1280
Pribor