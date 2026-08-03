Izuzetno kvalitetan dizajn i upravljanje bez napora u najskučenijim prostorima čak i pri velikom opterećenju: Hotel Premium I kolica su impresivna kao najergonomičnija kolica čiji je robusni dizajn napravljen od materijala kod kojih ne postoji rizik od rđanja i koja su dugog veka trajanja. Otporna na udarce zahvaljujući četvorim okretnim točkovima veličine 125 mm sa odbijačima i veoma dobro opremljena – ova kolica su zbog toga savršena za čišćenje i opsluživanje šest do osam soba. Pri tome je održavanje samih kolica posebno lako zahvaljujući njihovim glatkim površinama. Standardnom isporukom obuhvaćen je i držač vreća za odlaganje od 120 litara.