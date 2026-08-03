Kolica Hotel Premium I
Izuzetno kvalitetna kolica Hotel Premium I za šest do osam soba. Hotelska kolica za sklopivim držačem vreće od 120 litara za odlaganje i 125 mm velikim točkovima sa odbijačima. Laka za upravljanje čak i pri velikom opterećenju.
Izuzetno kvalitetan dizajn i upravljanje bez napora u najskučenijim prostorima čak i pri velikom opterećenju: Hotel Premium I kolica su impresivna kao najergonomičnija kolica čiji je robusni dizajn napravljen od materijala kod kojih ne postoji rizik od rđanja i koja su dugog veka trajanja. Otporna na udarce zahvaljujući četvorim okretnim točkovima veličine 125 mm sa odbijačima i veoma dobro opremljena – ova kolica su zbog toga savršena za čišćenje i opsluživanje šest do osam soba. Pri tome je održavanje samih kolica posebno lako zahvaljujući njihovim glatkim površinama. Standardnom isporukom obuhvaćen je i držač vreća za odlaganje od 120 litara.
Obeležja i prednosti
Vrhunska ergonomijaLaka za rukovanje i rad u stojećem položaju koji ne opterećuje leđa. Zgodan pristup vrećama za odlaganje i priboru.
Visok kvalitetIzuzetno kvalitetni materijali bez rizika od rđanja i veoma robustan dizajn otporan na udarce.
Higijensko čišćenje pomoću kolicaGlatke površine olakšavaju održavanje samih kolica, kada je to potrebno.
Laka upravljivost
- Četiri okretna točka osiguravaju lako upravljanje u skučenim prostorima.
Veoma dobro opremljena
- Uključen držač velikih vreća od 120 litara.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED
|Kapacitet odlaganja otpada (l)
|120
|Materijal
|PP
|Količina (Kom)
|1
|Težina bez pribora (kg)
|27,4
|Težina ambalaže (kg)
|30,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1130 x 640 x 1425
|Dimensions, packed (mm)
|1130 x 640 x 1425