Dizajnirana za čišćenje i opsluživanje 10 do 12 soba, kolica Hotel Premium II su impresivna po izvanrednom kvalitetu i funkcionalnosti. Izuzetno kvalitetni materijali kod kojih ne postoji rizik od rđanja, sa glatkim površinama za lako održavanje samih robusnih hotelskih kolica. Celokupni koherentni koncept upotpunjavaju najbolja ergonomičnost, kao i četiri okretna točka koji čistačima olakšavaju upravljanje kolicima u najskučenijem prostoru, čak i pri velikom opterećenju. Pored toga, točkovi su opremljeni odbijačima, što Hotel Premium II kolicima pomaže da nakon udarca i sudara ostanu neogrebana.