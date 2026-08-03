Kolica Hoteli Premium II
Veliki točkovi od 125 mm sa odbijačima omogućavaju lako upravljanje kolicima Hotel Premium II koja imaju i držač vreće za odlaganje, čak i pri velikom opterećenju. Hotelska kolica za 10 do 12 soba.
Dizajnirana za čišćenje i opsluživanje 10 do 12 soba, kolica Hotel Premium II su impresivna po izvanrednom kvalitetu i funkcionalnosti. Izuzetno kvalitetni materijali kod kojih ne postoji rizik od rđanja, sa glatkim površinama za lako održavanje samih robusnih hotelskih kolica. Celokupni koherentni koncept upotpunjavaju najbolja ergonomičnost, kao i četiri okretna točka koji čistačima olakšavaju upravljanje kolicima u najskučenijem prostoru, čak i pri velikom opterećenju. Pored toga, točkovi su opremljeni odbijačima, što Hotel Premium II kolicima pomaže da nakon udarca i sudara ostanu neogrebana.
Obeležja i prednosti
Vrhunska ergonomijaLaka za rukovanje i rad u stojećem položaju koji ne opterećuje leđa. Zgodan pristup vrećama za odlaganje i priboru.
Visok kvalitetIzuzetno kvalitetni materijali bez rizika od rđanja i veoma robustan dizajn otporan na udarce.
Higijensko čišćenje pomoću kolicaGlatke površine olakšavaju održavanje samih kolica, kada je to potrebno.
Laka upravljivost
- Četiri okretna točka osiguravaju lako upravljanje u skučenim prostorima.
Veoma dobro opremljena
- Uključen držač velikih vreća od 120 litara.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|PREMIUM
|Kapacitet odlaganja otpada (l)
|120
|Materijal
|PP
|Količina (Kom)
|1
|Težina bez pribora (kg)
|46,8
|Težina ambalaže (kg)
|51,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1540 x 640 x 1425
|Dimensions, packed (mm)
|930 x 540 x 291