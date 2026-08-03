Kolica Hoteli Premium II

Veliki točkovi od 125 mm sa odbijačima omogućavaju lako upravljanje kolicima Hotel Premium II koja imaju i držač vreće za odlaganje, čak i pri velikom opterećenju. Hotelska kolica za 10 do 12 soba.

Dizajnirana za čišćenje i opsluživanje 10 do 12 soba, kolica Hotel Premium II su impresivna po izvanrednom kvalitetu i funkcionalnosti. Izuzetno kvalitetni materijali kod kojih ne postoji rizik od rđanja, sa glatkim površinama za lako održavanje samih robusnih hotelskih kolica. Celokupni koherentni koncept upotpunjavaju najbolja ergonomičnost, kao i četiri okretna točka koji čistačima olakšavaju upravljanje kolicima u najskučenijem prostoru, čak i pri velikom opterećenju. Pored toga, točkovi su opremljeni odbijačima, što Hotel Premium II kolicima pomaže da nakon udarca i sudara ostanu neogrebana.

Obeležja i prednosti
Kolica Hoteli Premium II: Vrhunska ergonomija
Vrhunska ergonomija
Laka za rukovanje i rad u stojećem položaju koji ne opterećuje leđa. Zgodan pristup vrećama za odlaganje i priboru.
Kolica Hoteli Premium II: Visok kvalitet
Visok kvalitet
Izuzetno kvalitetni materijali bez rizika od rđanja i veoma robustan dizajn otporan na udarce.
Kolica Hoteli Premium II: Higijensko čišćenje pomoću kolica
Higijensko čišćenje pomoću kolica
Glatke površine olakšavaju održavanje samih kolica, kada je to potrebno.
Laka upravljivost
  • Četiri okretna točka osiguravaju lako upravljanje u skučenim prostorima.
Veoma dobro opremljena
  • Uključen držač velikih vreća od 120 litara.
Specifikacije

Tehnički podaci

Program PREMIUM
Kapacitet odlaganja otpada (l) 120
Materijal PP
Količina (Kom) 1
Težina bez pribora (kg) 46,8
Težina ambalaže (kg) 51,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1540 x 640 x 1425
Dimensions, packed (mm) 930 x 540 x 291
Pribor