Đubrovnik i univerzalni komplet za metenje
Komplet za univerzalno metenje sa metlom i đubrovnikom. Boja: Plava.
Robusni komplet za metenje savršen je za sakupljanje nečistoće koja nije prilepljena. Sastoji se od metle sa čvrstom drškom i đubrovnika. Boja: Plava.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Materijal
|PP / PET
|Količina (Kom)
|1
|Težina po komadu (kg)
|0,2
|Težina ambalaže (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|335 x 231 x 98
|Dimensions, packed (mm)
|335 x 231 x 98