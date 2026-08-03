Đubrovnik i univerzalni komplet za metenje

Komplet za univerzalno metenje sa metlom i đubrovnikom. Boja: Plava.

Robusni komplet za metenje savršen je za sakupljanje nečistoće koja nije prilepljena. Sastoji se od metle sa čvrstom drškom i đubrovnika. Boja: Plava.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD / CLASSIC
Materijal PP / PET
Količina (Kom) 1
Težina po komadu (kg) 0,2
Težina ambalaže (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 335 x 231 x 98
Dimensions, packed (mm) 335 x 231 x 98
Đubrovnik i univerzalni komplet za metenje
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