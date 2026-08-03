Savršen za brzo uklanjanje grube i vlažne prljavštine: Kärcher sistem za metenje i sakupljanje sastoji se od đubrovnika sa ergonomskom drškom i neklizajućim gumenim profilom, kao i čistača prašine sa šinom koja se lako prilagođava svim vrstama podnih obloga i pouzdano sakuplja prljavštinu. Šina se mnogo lakše čisti nego tradicionalni sistemi sa metlom. Kompaktni sistem za metenje i sakupljanje može se koristiti sa bilo kojom standardnom vrećom za smeće.