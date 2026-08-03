Đubrovnik sa gumenim profilom i čistačem prašine

Higijenski sistem za metenje i sakupljanje. Klizač čistača prašine napravljen je od gume, đubrovnik ima ergonomsku dršku sa gumenim profilom.

Savršen za brzo uklanjanje grube i vlažne prljavštine: Kärcher sistem za metenje i sakupljanje sastoji se od đubrovnika sa ergonomskom drškom i neklizajućim gumenim profilom, kao i čistača prašine sa šinom koja se lako prilagođava svim vrstama podnih obloga i pouzdano sakuplja prljavštinu. Šina se mnogo lakše čisti nego tradicionalni sistemi sa metlom. Kompaktni sistem za metenje i sakupljanje može se koristiti sa bilo kojom standardnom vrećom za smeće.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja zelena
Materijal ABS plastika
Količina (Kom) 1
Težina po komadu (kg) 1
Težina ambalaže (kg) 1,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 320 x 150 x 970
Dimensions, packed (mm) 320 x 150 x 970
Đubrovnik sa gumenim profilom i čistačem prašine