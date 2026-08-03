Đubrovnik sa gumenim profilom i čistačem prašine
Higijenski sistem za metenje i sakupljanje. Klizač čistača prašine napravljen je od gume, đubrovnik ima ergonomsku dršku sa gumenim profilom.
Savršen za brzo uklanjanje grube i vlažne prljavštine: Kärcher sistem za metenje i sakupljanje sastoji se od đubrovnika sa ergonomskom drškom i neklizajućim gumenim profilom, kao i čistača prašine sa šinom koja se lako prilagođava svim vrstama podnih obloga i pouzdano sakuplja prljavštinu. Šina se mnogo lakše čisti nego tradicionalni sistemi sa metlom. Kompaktni sistem za metenje i sakupljanje može se koristiti sa bilo kojom standardnom vrećom za smeće.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|zelena
|Materijal
|ABS plastika
|Količina (Kom)
|1
|Težina po komadu (kg)
|1
|Težina ambalaže (kg)
|1,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|320 x 150 x 970
|Dimensions, packed (mm)
|320 x 150 x 970