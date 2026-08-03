Brisač, ojačan

55 cm širok, ojačan brisač vode posebno razvijen za zahtevne primene.

Suši podove bez tragova i pouzdano čisti fuge: Brisač vode od penaste gume iz kompanije Kärcher. Ojačan, 55 cm širok brisač vode je savršen za zahtevne primene.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Radna širina (cm) 55
Materijal Čelik, presvučen cinkom / Sunđerasta guma
Količina (Kom) 1
Težina po komadu (kg) 0,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 550 x 40 x 100
Područja primene
  • Pod − mokro čišćenje
  • Kupatilski podovi − mokro čišćenje
Pribor