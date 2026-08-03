Brisač, ojačan
55 cm širok, ojačan brisač vode posebno razvijen za zahtevne primene.
Suši podove bez tragova i pouzdano čisti fuge: Brisač vode od penaste gume iz kompanije Kärcher. Ojačan, 55 cm širok brisač vode je savršen za zahtevne primene.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Radna širina (cm)
|55
|Materijal
|Čelik, presvučen cinkom / Sunđerasta guma
|Količina (Kom)
|1
|Težina po komadu (kg)
|0,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|550 x 40 x 100
Područja primene
- Pod − mokro čišćenje
- Kupatilski podovi − mokro čišćenje