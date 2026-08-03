Brisač, ojačan
Za zahtevne primene i sušenje podova bez tragova: Ojačan, 75 cm širok, crni brisač vode iz kompanije Kärcher.
Napravljen od robusne penaste gume, ojačan i 75 cm širok, Kärcher brisač vode impresivan je u zahtevnim primenama. Crni brisač vode suši podove bez tragova i pouzdano čisti fuge.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Radna širina (cm)
|75
|Materijal
|Čelik, presvučen cinkom / Sunđerasta guma
|Količina (Kom)
|1
|Težina po komadu (kg)
|0,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|750 x 40 x 100
Područja primene
- Pod − mokro čišćenje
- Kupatilski podovi − mokro čišćenje