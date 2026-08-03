Brisač, ojačan

Za zahtevne primene i sušenje podova bez tragova: Ojačan, 75 cm širok, crni brisač vode iz kompanije Kärcher.

Napravljen od robusne penaste gume, ojačan i 75 cm širok, Kärcher brisač vode impresivan je u zahtevnim primenama. Crni brisač vode suši podove bez tragova i pouzdano čisti fuge.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Radna širina (cm) 75
Materijal Čelik, presvučen cinkom / Sunđerasta guma
Količina (Kom) 1
Težina po komadu (kg) 0,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 750 x 40 x 100
Područja primene
  • Pod − mokro čišćenje
  • Kupatilski podovi − mokro čišćenje
Pribor