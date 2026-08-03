Brisač vode za higijenska područja

Brisač vode za higijenska područja napravljen od plastike i penaste gume posebno razvijen za higijenski osetljiva područja. 55 cm širok.

Kärcher brisač za sušenje podova bez tragova i čišćenje fuga u higijenskim područjima. Brisač vode širine 55 cm u beloj boji napravljen je od plastike i penaste gume.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program ADVANCED / STANDARD
Radna širina (cm) 55
Materijal Aluminijum / EVAC
Količina (Kom) 1
Težina po komadu (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 550 x 50 x 100
Brisač vode za higijenska područja
Područja primene
  • Pod − mokro čišćenje
  • Kupatilski podovi − mokro čišćenje
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