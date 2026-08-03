Brisač vode za higijenska područja
Brisač vode za higijenska područja napravljen od plastike i penaste gume posebno razvijen za higijenski osetljiva područja. 55 cm širok.
Kärcher brisač za sušenje podova bez tragova i čišćenje fuga u higijenskim područjima. Brisač vode širine 55 cm u beloj boji napravljen je od plastike i penaste gume.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Radna širina (cm)
|55
|Materijal
|Aluminijum / EVAC
|Količina (Kom)
|1
|Težina po komadu (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|550 x 50 x 100
Područja primene
- Pod − mokro čišćenje
- Kupatilski podovi − mokro čišćenje