Osnovni pamučni mop

Sa džepovima ili jezičcima: Osnovni pamučni mop sa petljama i spoljašnjim resama. Za upotrebu sa sistemima s ravnim mopom i oceđivačem iz kompanije Kärcher.

Petlje i spoljašnje rese osnovnog pamučnog mopa napravljene su od visoko kvalitetnog pamuka kako bi moć upijanja tečnosti bila optimalna. Uz mali sadržaj poliestera postignuta je stabilnosti prediva i očuvanje oblika. Dok su petlje koje se nalaze u unutrašnjem delu mopa zadužene za efikasno i temeljno uklanjanje nečistoća, dva reda spoljašnjih resa omogućavaju sakupljanje slobodne grube nečistoće u perifernom području. Ovaj mop je savršen za industrijsko čišćenje i druga područja sa velikim količinama nečistoća, kao i za čišćenje neravnih podova. Pamučni mop je kompatibilan sa svim tradicionalnim držačima sa zglobom koji imaju sistem kačenja preko džepova ili jezička i pogodan je u svim primenama uz sisteme s ravnim mopom i kolicima s dve ili jednom kantom i oceđivačem iz kompanije Kärcher.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD
Tip poda Tvrdi podovi / Otporni podovi
Struktura poda Glatko i sa blagom teksturom
Nivo zaprljanosti Malo do srednje
Korišćenje tekstila Višekratno platno
Radna širina (cm) 40
Tekstilni dodatak Džepovi / Jezičci
Materijal 50% pamuk / 50% PET
Način proizvodnje Podloga od PET tkanine sa prišivenim petljama
Struktura tekstila Petljasta vlakna
Temperatura za pranje (°C) max. 90
Preporuke za pranje (°C) 60
Temperatura za sušenje (°C) 60
Količina (Kom) 1
Težina po komadu / Težina po m2 (kg) 0,2
Težina ambalaže (kg) 0,2
Dimenzije (D × Š) (mm) 400 / 130
Dimensions, packed (mm) 400 x 130 x 150
Osnovni pamučni mop
Područja primene
  • Pod − mokro čišćenje