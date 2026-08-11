Osnovni pamučni mop
Sa džepovima ili jezičcima: Osnovni pamučni mop sa petljama i spoljašnjim resama. Za upotrebu sa sistemima s ravnim mopom i oceđivačem iz kompanije Kärcher.
Petlje i spoljašnje rese osnovnog pamučnog mopa napravljene su od visoko kvalitetnog pamuka kako bi moć upijanja tečnosti bila optimalna. Uz mali sadržaj poliestera postignuta je stabilnosti prediva i očuvanje oblika. Dok su petlje koje se nalaze u unutrašnjem delu mopa zadužene za efikasno i temeljno uklanjanje nečistoća, dva reda spoljašnjih resa omogućavaju sakupljanje slobodne grube nečistoće u perifernom području. Ovaj mop je savršen za industrijsko čišćenje i druga područja sa velikim količinama nečistoća, kao i za čišćenje neravnih podova. Pamučni mop je kompatibilan sa svim tradicionalnim držačima sa zglobom koji imaju sistem kačenja preko džepova ili jezička i pogodan je u svim primenama uz sisteme s ravnim mopom i kolicima s dve ili jednom kantom i oceđivačem iz kompanije Kärcher.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD
|Tip poda
|Tvrdi podovi / Otporni podovi
|Struktura poda
|Glatko i sa blagom teksturom
|Nivo zaprljanosti
|Malo do srednje
|Korišćenje tekstila
|Višekratno platno
|Radna širina (cm)
|40
|Tekstilni dodatak
|Džepovi / Jezičci
|Materijal
|50% pamuk / 50% PET
|Način proizvodnje
|Podloga od PET tkanine sa prišivenim petljama
|Struktura tekstila
|Petljasta vlakna
|Temperatura za pranje (°C)
|max. 90
|Preporuke za pranje (°C)
|60
|Temperatura za sušenje (°C)
|60
|Količina (Kom)
|1
|Težina po komadu / Težina po m2 (kg)
|0,2
|Težina ambalaže (kg)
|0,2
|Dimenzije (D × Š) (mm)
|400 / 130
|Dimensions, packed (mm)
|400 x 130 x 150
Područja primene
- Pod − mokro čišćenje