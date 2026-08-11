Petlje i spoljašnje rese osnovnog pamučnog mopa napravljene su od visoko kvalitetnog pamuka kako bi moć upijanja tečnosti bila optimalna. Uz mali sadržaj poliestera postignuta je stabilnosti prediva i očuvanje oblika. Dok su petlje koje se nalaze u unutrašnjem delu mopa zadužene za efikasno i temeljno uklanjanje nečistoća, dva reda spoljašnjih resa omogućavaju sakupljanje slobodne grube nečistoće u perifernom području. Ovaj mop je savršen za industrijsko čišćenje i druga područja sa velikim količinama nečistoća, kao i za čišćenje neravnih podova. Pamučni mop je kompatibilan sa svim tradicionalnim držačima sa zglobom koji imaju sistem kačenja preko džepova ili jezička i pogodan je u svim primenama uz sisteme s ravnim mopom i kolicima s dve ili jednom kantom i oceđivačem iz kompanije Kärcher.