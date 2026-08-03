Akrilni mop za prašinu 60 cm

Akrilni mop za prašinu, 60 cm širok, napravljen od izdržljivog akrila. Za suvo čišćenje glatkih podova i podova sa blagom teksturom. Odlično sakupljanje prašine zahvaljujući principu elektrostatičkog naelektrisanja.

Robustan, izdržljiv i periv poliakril je osnova principa čišćenja izvanredne moći ovih 60 cm širokih Kärcher akrilnih mopova za prašinu. Čupave rese odlično dopiru do manjih otvora u podovima, poput pukotina i proreza – što znači da je mop pogodan ne samo za suvo čišćenje glatkih površina, već i za čišćenje podnih obloga koje imaju blagu teksturu. Tokom sakupljanja prašine, trenje koje nastaje između akrilnih vlakana i baze proizvodi elektrostatičko naelektrisanje kojim se prašina sakuplja kao magnetom. Raširene čupave spoljašnje rese omogućavaju odlično sakupljanje grube nečistoće. Prašina ostaje zarobljena u ovim resama i lakše se odnosi. Važna napomena: Akrilni mop za prašinu sme se koristiti samo za suvo čišćenje. Namenjen je za upotrebu sa Kärcher držačem mopa za prašinu od 60 cm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program CLASSIC
Struktura poda Glatko i sa blagom teksturom
Korišćenje tekstila Višekratno platno
Radna širina (cm) 60
Materijal Pamuk/PAN
Način proizvodnje Tkana zadnja strana sa čupavim petljama
Temperatura za pranje (°C) max. 40
Preporuke za pranje (°C) 40
Broj ciklusa pranja¹⁾ cca. 100
Tip nečistoće Slobodni komadi
Količina (Kom) 1
Težina po komadu (kg) 0,2
Dimenzije (D × Š) (mm) 600 x 130

¹⁾ Usaglašenost sa preporučenim ili upotreba preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, upotreba sušača, posebno na velikim temperaturama, može značajno skratiti životni vek.

Akrilni mop za prašinu 60 cm
Područja primene
  • Pod − suvo čišćenje