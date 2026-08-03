Akrilni mop za prašinu 80 cm
Akrilni mop za prašinu, 80 cm širok, napravljen od izdržljivog akrila. Za suvo čišćenje glatkih podova i podova sa blagom teksturom. Odlično sakupljanje prašine zahvaljujući principu elektrostatičkog naelektrisanja.
Robustan, izdržljiv i periv poliakril je osnova principa čišćenja izvanredne moći ovih 80 cm širokih Kärcher akrilnih mopova za prašinu. Čupave rese odlično dopiru do manjih otvora u podovima, poput pukotina i proreza – što znači da je mop pogodan ne samo za suvo čišćenje glatkih površina, već i za čišćenje podnih obloga koje imaju blagu teksturu. Tokom sakupljanja prašine, trenje koje nastaje između akrilnih vlakana i baze proizvodi elektrostatičko naelektrisanje kojim se prašina sakuplja kao magnetom. Raširene čupave spoljašnje rese omogućavaju odlično sakupljanje grube nečistoće. Prašina ostaje zarobljena u ovim resama i lakše se odnosi. Važna napomena: Akrilni mop za prašinu sme se koristiti samo za suvo čišćenje. Namenjen je za upotrebu sa Kärcher držačem mopa za prašinu od 80 cm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|CLASSIC
|Struktura poda
|Glatko i sa blagom teksturom
|Korišćenje tekstila
|Višekratno platno
|Radna širina (cm)
|80
|Materijal
|Pamuk/PAN
|Način proizvodnje
|Tkana zadnja strana sa čupavim petljama
|Temperatura za pranje (°C)
|max. 40
|Preporuke za pranje (°C)
|40
|Broj ciklusa pranja¹⁾
|cca. 100
|Tip nečistoće
|Slobodni komadi
|Količina (Kom)
|1
|Težina po komadu (kg)
|0,3
|Težina ambalaže (kg)
|0,3
|Dimenzije (D × Š) (mm)
|800 x 130
|Dimensions, packed (mm)
|800 x 130 x 20
¹⁾ Usaglašenost sa preporučenim ili upotreba preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, upotreba sušača, posebno na velikim temperaturama, može značajno skratiti životni vek.
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Područja primene
- Pod − suvo čišćenje