Robustan, izdržljiv i periv poliakril je osnova principa čišćenja izvanredne moći ovih 80 cm širokih Kärcher akrilnih mopova za prašinu. Čupave rese odlično dopiru do manjih otvora u podovima, poput pukotina i proreza – što znači da je mop pogodan ne samo za suvo čišćenje glatkih površina, već i za čišćenje podnih obloga koje imaju blagu teksturu. Tokom sakupljanja prašine, trenje koje nastaje između akrilnih vlakana i baze proizvodi elektrostatičko naelektrisanje kojim se prašina sakuplja kao magnetom. Raširene čupave spoljašnje rese omogućavaju odlično sakupljanje grube nečistoće. Prašina ostaje zarobljena u ovim resama i lakše se odnosi. Važna napomena: Akrilni mop za prašinu sme se koristiti samo za suvo čišćenje. Namenjen je za upotrebu sa Kärcher držačem mopa za prašinu od 80 cm.