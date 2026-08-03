Kärcher držač mopa za prašinu od 60 cm je lagan i u 360° rotirajući držač mopova za prašinu (60 cm). S obzirom na to da se mopovi nakon pranja pod određenim okolnostima mogu malo skupiti, nosači za pričvršćivanje mopa se mogu pojedinačno podešavati. Fleksibilnost spoja drške čini držač mopa za prašinu idealnim za čišćenje velikih prostorija ispunjenih predmetima i nameštajem. Pored toga, njime je lako dohvatiti uglove i ivice – što sakupljanje prašine čini efikasnijim. Mala težina držača mopa za prašinu omogućava korisnicima lak rad bez zamaranja.