Držač mopa za prašinu 80 cm
Lagan i u 360° rotirajući držač mopa za prašinu (80 cm) za mopove za prašinu (80 cm). Idealan za suvo čišćenje velikih prostorija ispunjenih predmetima i nameštajem.
Kärcher držač mopa za prašinu od 80 cm je lagan i u 360° rotirajući držač mopova za prašinu (80 cm). S obzirom na to da se mopovi nakon pranja pod određenim okolnostima mogu malo skupiti, nosači za pričvršćivanje mopa se mogu pojedinačno podešavati. Fleksibilnost spoja drške čini držač mopa za prašinu idealnim za čišćenje velikih prostorija ispunjenih predmetima i nameštajem. Pored toga, njime je lako dohvatiti uglove i ivice – što sakupljanje prašine čini efikasnijim. Mala težina držača mopa za prašinu omogućava korisnicima lak rad bez zamaranja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|CLASSIC
|Tip nečistoće
|Slobodni komadi
|Korišćenje tekstila
|Višekratno platno
|Radna širina (cm)
|80
|Materijal
|Čelik, presvučen cinkom / PP
|Količina (Kom)
|1
|Težina po komadu (kg)
|0,4
|Dimenzije (D × Š) (mm)
|800 x 90
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Područja primene
- Pod − suvo čišćenje