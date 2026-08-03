Ova krpa za sakupljanje prašine Kärcher neolinn CLASSIC, koja je iz ekonomskih i ekoloških razloga već pripremljena i perforirana, korisnike oduševljava sposobnošću sakupljanja prašine sa svih glatkih podnih obloga, površina i predmeta bez tragova. Ovo se postiže time što je ova jednokratna krpa opremljena posebnim vezivom koje ne ostavlja tragove nakon čišćenja i posebno je pogodna za sjajne površine.