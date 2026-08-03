Krpa za sakupljanje prašine neolinn CLASSIC u rolni
Krpa za sakupljanje prašine neolinn CLASSIC u rolni jeste jednokratna krpa sa posebnim vezivom koje omogućava da prašina sa svih glatkih podnih obloga bude sakupljena bez tragova. Cepanje krpe sa rolne je lako.
Ova krpa za sakupljanje prašine Kärcher neolinn CLASSIC, koja je iz ekonomskih i ekoloških razloga već pripremljena i perforirana, korisnike oduševljava sposobnošću sakupljanja prašine sa svih glatkih podnih obloga, površina i predmeta bez tragova. Ovo se postiže time što je ova jednokratna krpa opremljena posebnim vezivom koje ne ostavlja tragove nakon čišćenja i posebno je pogodna za sjajne površine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD
|Struktura poda
|Glatko i sa blagom teksturom
|Tip nečistoće
|Slobodni komadi
|Korišćenje tekstila
|Tekstili Jednokratni
|Radna širina (cm)
|20
|Materijal
|100% viskoza / Elastomer, samolepljivi
|Način proizvodnje
|Netkana tkanina sa premazom
|Krpa/mop za prašinu
|Impregniran lepkom
|Količina (Kom)
|400
|Težina po komadu (kg)
|2,8
|Težina ambalaže (kg)
|3,2
|Dimenzije (D × Š) (mm)
|600 x 200
|Dimensions, packed (mm)
|600 x 200 x 200
Videos
Područja primene
- Površina − suvo čišćenje
- Pod − suvo čišćenje