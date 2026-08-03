Krpa za sakupljanje prašine neolinn CLASSIC u rolni

Krpa za sakupljanje prašine neolinn CLASSIC u rolni jeste jednokratna krpa sa posebnim vezivom koje omogućava da prašina sa svih glatkih podnih obloga bude sakupljena bez tragova. Cepanje krpe sa rolne je lako.

Ova krpa za sakupljanje prašine Kärcher neolinn CLASSIC, koja je iz ekonomskih i ekoloških razloga već pripremljena i perforirana, korisnike oduševljava sposobnošću sakupljanja prašine sa svih glatkih podnih obloga, površina i predmeta bez tragova. Ovo se postiže time što je ova jednokratna krpa opremljena posebnim vezivom koje ne ostavlja tragove nakon čišćenja i posebno je pogodna za sjajne površine.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD
Struktura poda Glatko i sa blagom teksturom
Tip nečistoće Slobodni komadi
Korišćenje tekstila Tekstili Jednokratni
Radna širina (cm) 20
Materijal 100% viskoza / Elastomer, samolepljivi
Način proizvodnje Netkana tkanina sa premazom
Krpa/mop za prašinu Impregniran lepkom
Količina (Kom) 400
Težina po komadu (kg) 2,8
Težina ambalaže (kg) 3,2
Dimenzije (D × Š) (mm) 600 x 200
Dimensions, packed (mm) 600 x 200 x 200
Krpa za sakupljanje prašine neolinn CLASSIC u rolni
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Područja primene
  • Površina − suvo čišćenje
  • Pod − suvo čišćenje