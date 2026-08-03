Kruti držač mopa za prašinu 120 cm
Za korišćenje sa 120 cm širokim mopovima za prašinu: Držač mopa za prašinu od 120 cm sa krutim spojem drške. Idealan za brisanje prašine sa velikih površina.
Držač mopa za prašinu od 120 cm za Kärcher mopove za prašinu od 120 cm. Idealan za redovno suvo brisanje prašine sa velikih, otvorenih površina, poput sportskih hala i skladišta. Kruti spoj drške omogućava pravolinijsko čišćenje površina tokom kretanja unapred.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|CLASSIC
|Tip nečistoće
|Slobodni komadi
|Korišćenje tekstila
|Višekratno platno
|Radna širina (cm)
|120
|Materijal
|Čelik, presvučen cinkom
|Količina (Kom)
|1
|Težina po komadu (kg)
|1,6
|Dimenzije (D × Š) (mm)
|1200 x 90
Područja primene
- Pod − suvo čišćenje