Kruti držač mopa za prašinu 120 cm

Za korišćenje sa 120 cm širokim mopovima za prašinu: Držač mopa za prašinu od 120 cm sa krutim spojem drške. Idealan za brisanje prašine sa velikih površina.

Držač mopa za prašinu od 120 cm za Kärcher mopove za prašinu od 120 cm. Idealan za redovno suvo brisanje prašine sa velikih, otvorenih površina, poput sportskih hala i skladišta. Kruti spoj drške omogućava pravolinijsko čišćenje površina tokom kretanja unapred.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program CLASSIC
Tip nečistoće Slobodni komadi
Korišćenje tekstila Višekratno platno
Radna širina (cm) 120
Materijal Čelik, presvučen cinkom
Količina (Kom) 1
Težina po komadu (kg) 1,6
Dimenzije (D × Š) (mm) 1200 x 90
Kruti držač mopa za prašinu 120 cm
Područja primene
  • Pod − suvo čišćenje
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