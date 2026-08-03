Pamučni mop za prašinu 120 cm

Perivi pamučni mop za prašinu, 120 cm širok, za suvo ili blago vlažno čišćenje svih glatkih podnih obloga. Idealan za prostorije ispunjene predmetima i nameštajem, poput učionica i soba za sastanke.

Raširene spoljašnje rese – koje su posebno dizajnirane tako da omogućavaju odlično sakupljanje grube prašine iz uglova i oko nogu stolica i stolova – čine ovaj perivi, 120 cm širok Kärcher mop za prašinu, napravljen od 100 % pamuka, idealnim za suvo čišćenje glatkih površina u prostorijama koje su izuzetno mnogo ispunjene predmetima i nameštajem, poput učionica, soba za sastanke, sportskih hala i tržnih centara. Pored toga, kratke, raširene rese u središnjem području mopa imaju odličan kapacitet zadržavanja prašine – svojstvo koje se i dodatno može popraviti korišćenjem proizvoda koji vezuju prašinu. Pamučni mop za prašinu širine 120 cm namenjen je za korišćenje sa držačem mopa za prašinu od 120 cm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program CLASSIC
Struktura poda Glatko i sa blagom teksturom
Korišćenje tekstila Višekratno platno
Radna širina (cm) 120
Materijal 100% pamuk
Tekstilni materijal Bez mikrofibera
Način proizvodnje Tkana zadnja strana sa čupavim petljama
Temperatura za pranje (°C) max. 60
Preporuke za pranje (°C) 60
Broj ciklusa pranja¹⁾ cca. 150
Tip nečistoće Slobodni komadi
Količina (Kom) 1
Težina po komadu (kg) 0,5
Dimenzije (D × Š) (mm) 1200 x 130

¹⁾ Usaglašenost sa preporučenim ili upotreba preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, upotreba sušača, posebno na velikim temperaturama, može značajno skratiti životni vek.

Pamučni mop za prašinu 120 cm
Područja primene
  • Pod − suvo čišćenje