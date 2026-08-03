Raširene spoljašnje rese – koje su posebno dizajnirane tako da omogućavaju odlično sakupljanje grube prašine iz uglova i oko nogu stolica i stolova – čine ovaj perivi, 120 cm širok Kärcher mop za prašinu, napravljen od 100 % pamuka, idealnim za suvo čišćenje glatkih površina u prostorijama koje su izuzetno mnogo ispunjene predmetima i nameštajem, poput učionica, soba za sastanke, sportskih hala i tržnih centara. Pored toga, kratke, raširene rese u središnjem području mopa imaju odličan kapacitet zadržavanja prašine – svojstvo koje se i dodatno može popraviti korišćenjem proizvoda koji vezuju prašinu. Pamučni mop za prašinu širine 120 cm namenjen je za korišćenje sa držačem mopa za prašinu od 120 cm.