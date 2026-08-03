Pamučni mop za prašinu 60 cm

Perivi pamučni mop za prašinu, 60 cm širok, za suvo ili blago vlažno čišćenje svih glatkih podnih obloga. Idealan za prostorije ispunjene predmetima i nameštajem, poput učionica i soba za sastanke.

Raširene spoljašnje rese – koje su posebno dizajnirane tako da omogućavaju odlično sakupljanje grube prašine iz uglova i oko nogu stolica i stolova – čine ovaj perivi, 60 cm širok Kärcher mop za prašinu, napravljen od 100% pamuka, idealnim za suvo čišćenje glatkih površina u prostorijama koje su ispunjene predmetima i nameštajem, poput učionica i soba za sastanke. Pored toga, kratke, raširene rese u središnjem području mopa imaju odličan kapacitet zadržavanja prašine – svojstvo koje se i dodatno može popraviti blagim kvašenjem pomoću boce s raspršivačem ili korišćenjem proizvoda koji vezuju prašinu. Pamučni mop za prašinu širine 60 cm namenjen je za korišćenje sa držačem mopa za prašinu od 60 cm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program CLASSIC
Korišćenje tekstila Višekratno platno
Radna širina (cm) 60
Materijal 100% pamuk
Tekstilni materijal Bez mikrofibera
Način proizvodnje Tkana zadnja strana sa čupavim petljama
Temperatura za pranje (°C) max. 60
Preporuke za pranje (°C) 60
Broj ciklusa pranja¹⁾ cca. 150
Tip nečistoće Slobodni komadi
Količina (Kom) 1
Težina po komadu (kg) 0,3
Dimenzije (D × Š) (mm) 600 x 130

¹⁾ Usaglašenost sa preporučenim ili upotreba preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, upotreba sušača, posebno na velikim temperaturama, može značajno skratiti životni vek.

Pamučni mop za prašinu 60 cm
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Pod − suvo čišćenje