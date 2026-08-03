Pamučni mop za prašinu 80 cm
Perivi pamučni mop za prašinu, 80 cm širok, za suvo ili jedva vlažno čišćenje svih glatkih podnih obloga. Idealan za prostorije ispunjene predmetima i nameštajem, poput učionica i soba za sastanke.
Raširene spoljašnje rese – koje su posebno dizajnirane tako da omogućavaju odlično sakupljanje grube prašine iz uglova i oko nogu stolica i stolova – čine ovaj perivi, 80 cm širok Kärcher mop za prašinu, napravljen od 100% pamuka, idealnim za suvo čišćenje glatkih površina u prostorijama koje su ispunjene predmetima i nameštajem, poput učionica i soba za sastanke. Pored toga, kratke, raširene rese u središnjem području mopa imaju odličan kapacitet zadržavanja prašine – svojstvo koje se i dodatno može popraviti blagim kvašenjem pomoću boce s raspršivačem ili korišćenjem proizvoda koji vezuju prašinu. Pamučni mop za prašinu širine 80 cm namenjen je za korišćenje sa držačem mopa za prašinu od 80 cm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|CLASSIC
|Korišćenje tekstila
|Višekratno platno
|Radna širina (cm)
|80
|Materijal
|100% pamuk
|Tekstilni materijal
|Bez mikrofibera
|Način proizvodnje
|Tkana zadnja strana sa čupavim petljama
|Temperatura za pranje (°C)
|max. 60
|Preporuke za pranje (°C)
|60
|Broj ciklusa pranja¹⁾
|cca. 150
|Tip nečistoće
|Slobodni komadi
|Količina (Kom)
|1
|Težina po komadu (kg)
|0,3
|Dimenzije (D × Š) (mm)
|800 x 130
¹⁾ Usaglašenost sa preporučenim ili upotreba preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, upotreba sušača, posebno na velikim temperaturama, može značajno skratiti životni vek.
Područja primene
- Pod − suvo čišćenje