Mikrofiber navlaka za pajalicu za prašinu, 60 cm
Mikrofiber navlaka za držač pajalice za prašinu, 60 cm 6.999-150.0.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED
|Tip nečistoće
|Slobodni komadi
|Materijal
|100% PET
|Temperatura za pranje (°C)
|max. 90
|Preporuke za pranje (°C)
|60
|Temperatura za sušenje (°C)
|60
|Broj ciklusa pranja¹⁾
|cca. 350
|Količina (Kom)
|1
|Dimenzije (D × Š) (mm)
|600 x 80
¹⁾ Usaglašenost sa preporučenim ili upotreba preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, upotreba sušača, posebno na velikim temperaturama, može značajno skratiti životni vek.
Područja primene
- Površina − suvo čišćenje