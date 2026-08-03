Tehnički podaci

Program ADVANCED Tip nečistoće Slobodni komadi Materijal 100% PET Temperatura za pranje (°C) max. 90 Preporuke za pranje (°C) 60 Temperatura za sušenje (°C) 60 Broj ciklusa pranja¹⁾ cca. 350 Količina (Kom) 1 Dimenzije (D × Š) (mm) 600 x 80

¹⁾ Usaglašenost sa preporučenim ili upotreba preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, upotreba sušača, posebno na velikim temperaturama, može značajno skratiti životni vek.