Mikrofiber navlaka za pajalicu za prašinu, 60 cm

Mikrofiber navlaka za držač pajalice za prašinu, 60 cm 6.999-150.0.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program ADVANCED
Tip nečistoće Slobodni komadi
Materijal 100% PET
Temperatura za pranje (°C) max. 90
Preporuke za pranje (°C) 60
Temperatura za sušenje (°C) 60
Broj ciklusa pranja¹⁾ cca. 350
Količina (Kom) 1
Dimenzije (D × Š) (mm) 600 x 80

¹⁾ Usaglašenost sa preporučenim ili upotreba preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, upotreba sušača, posebno na velikim temperaturama, može značajno skratiti životni vek.

Mikrofiber navlaka za pajalicu za prašinu, 60 cm
Područja primene
  • Površina − suvo čišćenje