Držač sa čičak-trakom, 30 cm
Nosač krpa od mikrovlakana kompanije Kärcher sa čičak zatvaračem i dužine 30 cm osmišljen je za efikasno čišćenje vertikalnih i horizontalnih površina.
Sa ergonomskom drškom za čišćenje bez zamaranja i savršen za efikasno čišćenje i vertikalnih i horizontalnih površina: Ručni nosač navlake za krpe od mikrovlakana Kärcher za čišćenje dužine 30 cm sa čičak-trakom za pričvršćivanje. U poređenju sa ubrusima, pomoću držača i krpe pokriva se mnogo veća površina, čime se podiže produktivnost tokom čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED
|Materijal
|PE/PA
|Količina (Kom)
|1
|Težina po komadu (kg)
|0,2
|Dimenzije (D × Š) (mm)
|300 x 80
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Područja primene
- Površina − mokro čišćenje
- Kupatilske površine − mokro čišćenje
- Površina − čišćenje stakla
- Prozori