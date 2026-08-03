Držač sa čičak-trakom, 30 cm

Nosač krpa od mikrovlakana kompanije Kärcher sa čičak zatvaračem i dužine 30 cm osmišljen je za efikasno čišćenje vertikalnih i horizontalnih površina.

Sa ergonomskom drškom za čišćenje bez zamaranja i savršen za efikasno čišćenje i vertikalnih i horizontalnih površina: Ručni nosač navlake za krpe od mikrovlakana Kärcher za čišćenje dužine 30 cm sa čičak-trakom za pričvršćivanje. U poređenju sa ubrusima, pomoću držača i krpe pokriva se mnogo veća površina, čime se podiže produktivnost tokom čišćenja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program ADVANCED
Materijal PE/PA
Količina (Kom) 1
Težina po komadu (kg) 0,2
Dimenzije (D × Š) (mm) 300 x 80
Držač sa čičak-trakom, 30 cm
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Područja primene
  • Površina − mokro čišćenje
  • Kupatilske površine − mokro čišćenje
  • Površina − čišćenje stakla
  • Prozori
Pribor