Sa ergonomskom drškom za čišćenje bez zamaranja i savršen za efikasno čišćenje i vertikalnih i horizontalnih površina: Ručni nosač navlake za krpe od mikrovlakana Kärcher za čišćenje dužine 30 cm sa čičak-trakom za pričvršćivanje. U poređenju sa ubrusima, pomoću držača i krpe pokriva se mnogo veća površina, čime se podiže produktivnost tokom čišćenja.