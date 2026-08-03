Drška za brisač sa mekim rukohvatom

Kärcher drška za brisač sa dizajniranim mekim rukohvatom omogućava jednostavnu zamenu šine, sigurno leži u ruci i može se lako koristiti sa teleskopskim cevima.

Laka za korišćenje, isprobana i testirana više puta: Kärcher drška za brisač sa dizajniranim mekim rukohvatom sigurno leži u ruci – čak i kada se koristi sa teleskopskim cevima. Drška omogućava jednostavnu zamenu šine i napravljena je od nerđajućeg čelika i izuzetno kvalitetne plastike.

Specifikacije

Tehnički podaci

Materijal Nerđajući čelik / PC
Količina (Kom) 1
Težina po komadu (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 90 x 30 x 160
Drška za brisač sa mekim rukohvatom
Područja primene
  • Prozori
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