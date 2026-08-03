Laka za korišćenje, isprobana i testirana više puta: Kärcher drška za brisač sa dizajniranim mekim rukohvatom sigurno leži u ruci – čak i kada se koristi sa teleskopskim cevima. Drška omogućava jednostavnu zamenu šine i napravljena je od nerđajućeg čelika i izuzetno kvalitetne plastike.