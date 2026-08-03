Drška za brisač sa mekim rukohvatom
Kärcher drška za brisač sa dizajniranim mekim rukohvatom omogućava jednostavnu zamenu šine, sigurno leži u ruci i može se lako koristiti sa teleskopskim cevima.
Laka za korišćenje, isprobana i testirana više puta: Kärcher drška za brisač sa dizajniranim mekim rukohvatom sigurno leži u ruci – čak i kada se koristi sa teleskopskim cevima. Drška omogućava jednostavnu zamenu šine i napravljena je od nerđajućeg čelika i izuzetno kvalitetne plastike.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|Nerđajući čelik / PC
|Količina (Kom)
|1
|Težina po komadu (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|90 x 30 x 160
Područja primene
- Prozori