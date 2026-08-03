Napravljena od izuzetno kvalitetne tkanine mešovitog sastava sa kratkim vlaknima, navlaka Pad Strip kompanije Kärcher duga je 35 centimetara i oduševljava optimalnim rezultatima u čišćenju prozora i drugih površina. Zahvaljujući dodatnom integrisanom jastučiću brzo i efikasno uklanja skorelu prljavštinu i jako slepljene naslage. Sa praktičnim čičak zatvaračem za izuzetno zgodnu upotrebu. Može se koristiti sa T-nosačima kompanije Kärcher.