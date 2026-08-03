Navlaka Pad Strip
Navlaka Pad Strip kompanije Kärcher napravljena od izuzetno kvalitetne tkanine mešovitog sastava duga je 35 centimetara i oduševljava dodatnim jastučićem za maksimalnu moć čišćenja skorele nečistoće.
Napravljena od izuzetno kvalitetne tkanine mešovitog sastava sa kratkim vlaknima, navlaka Pad Strip kompanije Kärcher duga je 35 centimetara i oduševljava optimalnim rezultatima u čišćenju prozora i drugih površina. Zahvaljujući dodatnom integrisanom jastučiću brzo i efikasno uklanja skorelu prljavštinu i jako slepljene naslage. Sa praktičnim čičak zatvaračem za izuzetno zgodnu upotrebu. Može se koristiti sa T-nosačima kompanije Kärcher.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina (cm)
|35
|Materijal
|100% PET
|Količina (Kom)
|1
|Težina po komadu (kg)
|0,1
|Težina ambalaže (kg)
|0,1
|Dužina (mm)
|350
|Dimensions, packed (mm)
|350 x 65 x 15
Područja primene
- Prozori