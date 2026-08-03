Navlaka Pad Strip

Navlaka Pad Strip kompanije Kärcher napravljena od izuzetno kvalitetne tkanine mešovitog sastava duga je 45 centimetara i oduševljava dodatnim jastučićem za maksimalnu moć čišćenja skorele nečistoće.

Napravljena od izuzetno kvalitetne tkanine mešovitog sastava sa kratkim vlaknima, navlaka Pad Strip kompanije Kärcher duga je 45 centimetara i oduševljava optimalnim rezultatima u čišćenju prozora i drugih površina. Zahvaljujući dodatnom integrisanom jastučiću brzo i efikasno uklanja skorelu prljavštinu i jako slepljene naslage. Sa praktičnim čičak zatvaračem za izuzetno zgodnu upotrebu. Može se koristiti sa T-nosačima kompanije Kärcher.

Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina (cm) 45
Materijal 100% PET
Količina (Kom) 1
Težina po komadu (kg) 0,1
Dužina (mm) 450
Navlaka Pad Strip
Područja primene
  • Prozori