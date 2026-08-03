Periva navlaka-krpa za čišćenje dužine 25 centimetara za brzo čišćenje prozora, stakla i drugih površina: Navlaka White Star kompanije Kärcher. Tkanina sa dugim vlaknima napravljena od izuzetno kvalitetnih vlakana garantuje veoma dobre performanse čišćenja. Sa praktičnim čičak zatvaračem za izuzetno zgodnu upotrebu. Može se koristiti sa T-nosačima kompanije Kärcher.