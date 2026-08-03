Navlaka White Star
Navlaka White Star kompanije Kärcher, dužine 25 cm. Navlaka-krpa sa dugim vlaknima za brzo čišćenje prozora i drugih površina. Može se koristiti sa T-nosačima kompanije Kärcher.
Periva navlaka-krpa za čišćenje dužine 25 centimetara za brzo čišćenje prozora, stakla i drugih površina: Navlaka White Star kompanije Kärcher. Tkanina sa dugim vlaknima napravljena od izuzetno kvalitetnih vlakana garantuje veoma dobre performanse čišćenja. Sa praktičnim čičak zatvaračem za izuzetno zgodnu upotrebu. Može se koristiti sa T-nosačima kompanije Kärcher.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina (cm)
|25
|Materijal
|PET / Poliamid
|Količina (Kom)
|1
|Dužina (mm)
|250
Područja primene
- Prozori