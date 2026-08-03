V-šina, nerđajući čelik

Kärcher profesionalna šina dužine 25 cm sa V-izrezom i različito podesivim položajem šine. Napravljena je od izuzetno kvalitetnog nerđajućeg čelika, a isporuka obuhvata gumu brisača (mekanu).

Profesionalna V-šina dužine 25 centimetara omogućava brzu zamenu šine, uvek savršeno stoji, a nudi i različito podesiv položaj šine. Napravljena od izuzetno kvalitetnog nerđajućeg čelika, robusna profesionalna šina oduševljava svojim dugim vekom trajanja. Isporuka obuhvata mekanu gumu brisača. Može se koristiti sa drškama za brisače kompanije Kärcher.

Specifikacije

Tehnički podaci

Materijal Nerđajući čelik
Količina (Kom) 1
Težina po komadu (kg) 0,1
Težina ambalaže (kg) 0,1
Dužina (mm) 250
Dimensions, packed (mm) 250 x 2 x 20
V-šina, nerđajući čelik
Područja primene
  • Prozori
Pribor