V-šina, nerđajući čelik
Kärcher profesionalna šina dužine 25 cm sa V-izrezom i različito podesivim položajem šine. Napravljena je od izuzetno kvalitetnog nerđajućeg čelika, a isporuka obuhvata gumu brisača (mekanu).
Profesionalna V-šina dužine 25 centimetara omogućava brzu zamenu šine, uvek savršeno stoji, a nudi i različito podesiv položaj šine. Napravljena od izuzetno kvalitetnog nerđajućeg čelika, robusna profesionalna šina oduševljava svojim dugim vekom trajanja. Isporuka obuhvata mekanu gumu brisača. Može se koristiti sa drškama za brisače kompanije Kärcher.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|Nerđajući čelik
|Količina (Kom)
|1
|Težina po komadu (kg)
|0,1
|Težina ambalaže (kg)
|0,1
|Dužina (mm)
|250
|Dimensions, packed (mm)
|250 x 2 x 20
Područja primene
- Prozori