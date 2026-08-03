Profesionalna V-šina dužine 35 centimetara omogućava brzu zamenu šine, uvek savršeno stoji, a nudi i različito podesiv položaj šine. Napravljena od izuzetno kvalitetnog nerđajućeg čelika, robusna profesionalna šina oduševljava svojim dugim vekom trajanja. Isporuka obuhvata mekanu gumu brisača. Može se koristiti sa drškama za brisače kompanije Kärcher.