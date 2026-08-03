Grebalica za prozore i podove, dužine 120 cm, sa oštricom

Bezbedna grebalica za prozore i podove sa oštricom kompanije Kärcher. Dužine 120 cm.

Opremljena sa 120 centimetara dugom drškom i oštricom, grebalica za prozore i podove savršena je za lakše poslove. Grebalica ima i zaštitni poklopac za dodatnu bezbednost

Specifikacije

Tehnički podaci

Program ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Materijal Aluminijum / PC
Količina (Kom) 1
Težina po komadu (kg) 0,7
Dimenzije (D × Š) (mm) 105 x 30
Grebalica za prozore i podove, dužine 120 cm, sa oštricom
Područja primene
  • Prozori
  • Pod − suvo čišćenje