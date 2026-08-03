Grebalica za prozore i podove, dužine 120 cm, sa oštricom
Bezbedna grebalica za prozore i podove sa oštricom kompanije Kärcher. Dužine 120 cm.
Opremljena sa 120 centimetara dugom drškom i oštricom, grebalica za prozore i podove savršena je za lakše poslove. Grebalica ima i zaštitni poklopac za dodatnu bezbednost
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Materijal
|Aluminijum / PC
|Količina (Kom)
|1
|Težina po komadu (kg)
|0,7
|Dimenzije (D × Š) (mm)
|105 x 30
Područja primene
- Prozori
- Pod − suvo čišćenje