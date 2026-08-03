Naš baterijski BCU 260/36 Bp trimer bez emisije savršen je spoj visoke funkcionalnosti i superiorne ergonomije za korisnika. Mašina je brzo spremna za korišćenje i može s lakoćom rešiti najteže zadatke pri uređivanju travnjaka, uključujući uporno nekontrolisano rastinje ili gusto podzemno korenje. Njegova individualno podesiva ergonomska drška za dve ruke savršeno balansirano stoji u rukama i rukovanje je izuzetno lako, pa možete uživati u radu bez zamaranja. Mali nivo buke znači da se može koristiti i u oblastima osetljivim na buku, dok se uz odgovarajuće nastavke može koristiti kao trimer za travnjak.