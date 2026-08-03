Sekač šiblja BCU 260/36 Bp
Naš baterijski BCU 260/36 Bp trimer s lakoćom rešava izazovne zadatke pri uređivanju travnjaka, kao što su uklanjanje upornog nekontrolisanog rastinja ili gustog podzemnog korenja. Takođe je i jednostavan za rukovanje.
Naš baterijski BCU 260/36 Bp trimer bez emisije savršen je spoj visoke funkcionalnosti i superiorne ergonomije za korisnika. Mašina je brzo spremna za korišćenje i može s lakoćom rešiti najteže zadatke pri uređivanju travnjaka, uključujući uporno nekontrolisano rastinje ili gusto podzemno korenje. Njegova individualno podesiva ergonomska drška za dve ruke savršeno balansirano stoji u rukama i rukovanje je izuzetno lako, pa možete uživati u radu bez zamaranja. Mali nivo buke znači da se može koristiti i u oblastima osetljivim na buku, dok se uz odgovarajuće nastavke može koristiti kao trimer za travnjak.
Obeležja i prednosti
Ergonomic two-handed gripRad bez zamaranja tokom dužih perioda. Optimalna, izbalansirana raspodela težine za radove bez zamora.
Kaiš za nošenje na oba ramenaUdoban, posebno pri dužim primenama. Raspodela opterećenja na većoj površini smanjuje opterećenje.
Varijabilni broj obrtajaOmogućava prilagođavanje na datu primenu. Produžava vreme rada.
Debeli nož
- Visokokvalitetan i dugotrajan nož od kaljenog čelika.
Robusna glava trimera
- Sa posebnim priborom (glava trimera i štitnik trimera) može da se koristi i kao trimer za travu.
Motor bez četkica
- Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
- Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Momentalna spremnost za rad zahvaljujući tehnologiji litijum-jona
- Pokreće se pritiskom na dugme.
- Autonomno, sigurno i bežično.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
- Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
- Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
- Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
- Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
- Čuva zdravlje korisnika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Broj oštrica
|3
|Broj obrtaja (rpm)
|Nivo 1: 4600 / Nivo 2: 5600
|Alat za sečenje
|Nož
|Prečnik kruga sečenja (cm)
|26
|Napon (V)
|36
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 55 (6,0 Ah) / max. 70 (7,5 Ah)
|Težina bez pribora (kg)
|4,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1803 x 644 x 364
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Ergonomic two-handed grip
- Kaiš za nošenje na oba ramena
- Imbus ključ
- Debeli nož
Videos
Područja primene
- Za košenje visoke, žilave trave, divljeg rastinja, uraslih korova i vinjaga
- Za uklanjanje trave i divljeg rastinja na teško pristupačnim mestima
- Za košenje trave i divljeg rastinja na strmim terenima
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