Sekač šiblja BCU 260/36 Bp

Naš baterijski BCU 260/36 Bp trimer s lakoćom rešava izazovne zadatke pri uređivanju travnjaka, kao što su uklanjanje upornog nekontrolisanog rastinja ili gustog podzemnog korenja. Takođe je i jednostavan za rukovanje.

Naš baterijski BCU 260/36 Bp trimer bez emisije savršen je spoj visoke funkcionalnosti i superiorne ergonomije za korisnika. Mašina je brzo spremna za korišćenje i može s lakoćom rešiti najteže zadatke pri uređivanju travnjaka, uključujući uporno nekontrolisano rastinje ili gusto podzemno korenje. Njegova individualno podesiva ergonomska drška za dve ruke savršeno balansirano stoji u rukama i rukovanje je izuzetno lako, pa možete uživati u radu bez zamaranja. Mali nivo buke znači da se može koristiti i u oblastima osetljivim na buku, dok se uz odgovarajuće nastavke može koristiti kao trimer za travnjak.

Obeležja i prednosti
Sekač šiblja BCU 260/36 Bp: Ergonomic two-handed grip
Ergonomic two-handed grip
Rad bez zamaranja tokom dužih perioda. Optimalna, izbalansirana raspodela težine za radove bez zamora.
Sekač šiblja BCU 260/36 Bp: Kaiš za nošenje na oba ramena
Kaiš za nošenje na oba ramena
Udoban, posebno pri dužim primenama. Raspodela opterećenja na većoj površini smanjuje opterećenje.
Sekač šiblja BCU 260/36 Bp: Varijabilni broj obrtaja
Varijabilni broj obrtaja
Omogućava prilagođavanje na datu primenu. Produžava vreme rada.
Debeli nož
  • Visokokvalitetan i dugotrajan nož od kaljenog čelika.
Robusna glava trimera
  • Sa posebnim priborom (glava trimera i štitnik trimera) može da se koristi i kao trimer za travu.
Motor bez četkica
  • Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
  • Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Momentalna spremnost za rad zahvaljujući tehnologiji litijum-jona
  • Pokreće se pritiskom na dugme.
  • Autonomno, sigurno i bežično.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
  • Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
  • Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
  • Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
  • Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
  • Čuva zdravlje korisnika.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Broj oštrica 3
Broj obrtaja (rpm) Nivo 1: 4600 / Nivo 2: 5600
Alat za sečenje Nož
Prečnik kruga sečenja (cm) 26
Napon (V) 36
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 55 (6,0 Ah) / max. 70 (7,5 Ah)
Težina bez pribora (kg) 4,2
Težina sa ambalažom (kg) 6,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1803 x 644 x 364

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Ergonomic two-handed grip
  • Kaiš za nošenje na oba ramena
  • Imbus ključ
  • Debeli nož
Sekač šiblja BCU 260/36 Bp
Sekač šiblja BCU 260/36 Bp
Sekač šiblja BCU 260/36 Bp
Videos
Područja primene
  • Za košenje visoke, žilave trave, divljeg rastinja, uraslih korova i vinjaga
  • Za uklanjanje trave i divljeg rastinja na teško pristupačnim mestima
  • Za košenje trave i divljeg rastinja na strmim terenima
Pribor
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.