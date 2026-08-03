Više je nego dorasla izazovu svakodnevnog održavanja kuće, baštenskim radovima i raščišćavanju nakon oluje, malim šumarskim zadacima ili uređivanju parkova i gradskih zelenila: Robusna CS 400/36 Bp baterijska motorna testera kompanije Kärcher. Testera je savršeno balansirana i izuzetno je ergonomski prilagođena držanju, uz minimalno vibracija i apsolutno bez izduvnih gasova. Manje je bučna od benzinskih mašina i ima relativno niske troškove rada i održavanja.