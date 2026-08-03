Motorna testera CS 400/36 Bp

Naša CS 400/36 Bp baterijska motorna testera ergonomski je prilagođena držanju, stvara minimalno vibracija i apsolutno je bez izduvnih gasova, a snažne performanse odgovaraju zahtevima svakodnevne primene.

Više je nego dorasla izazovu svakodnevnog održavanja kuće, baštenskim radovima i raščišćavanju nakon oluje, malim šumarskim zadacima ili uređivanju parkova i gradskih zelenila: Robusna CS 400/36 Bp baterijska motorna testera kompanije Kärcher. Testera je savršeno balansirana i izuzetno je ergonomski prilagođena držanju, uz minimalno vibracija i apsolutno bez izduvnih gasova. Manje je bučna od benzinskih mašina i ima relativno niske troškove rada i održavanja.

Obeležja i prednosti
Motorna testera CS 400/36 Bp: Mehanička kočnica lanca
Mehanička kočnica lanca
Momentalno zaustavljanje lanca pri povratnom udaru.
Motorna testera CS 400/36 Bp: Automatsko podmazivanje lanca
Automatsko podmazivanje lanca
Optimalno podmazivanje lanca za dug vek trajanja. Smanjuje trošak održavanja.
Motorna testera CS 400/36 Bp: Integrisani rezervoar za ulje sa kontrolnim staklom
Integrisani rezervoar za ulje sa kontrolnim staklom
Nivo punjenja se lako vidi i očitava. Poklopac rezervoara za ulje postavljen je tako da se ne može izgubiti.
Integrisani kombinovani ključ
  • Omogućava brzo dotezanje lanca.
  • Jednostavna zamena lanca i šine.
Brz i snažan
  • Velika brzina lanca od 23 m/s brine za brzo i precizno rezanje.
  • Snažan kao benzinac, čak i na tvrđem drvetu.
Motor bez četkica
  • Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
  • Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
  • Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
  • Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
  • Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
  • Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
  • Čuva zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
  • Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi npr. za benzin.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Vođica (mm) 400
Brzina lanca (m/s) 23
Podela lanca 3/8″
Debljina članka 1,3 mm
Broj članaka lanca 56
Kapacitet rezervoara za ulje (ml) 160
Vrednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²) 3
Vrednosti vibracija zadnja ručka (K = 1,5 m / s²) (m/s²) 3,4
Pogon Motor bez četkica
Napon (V) 36
Učinak po punjenju baterije (Rezovi) max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
Težina bez pribora (kg) 5
Težina sa ambalažom (kg) 6,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 904 x 217 x 261

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Vođica
  • Lanac testere
  • Štitnik lanca
  • Automatsko podmazivanje lanca
  • Kočnica lanca
  • Pokazivač nivoa ulja
Motorna testera CS 400/36 Bp
Motorna testera CS 400/36 Bp
Motorna testera CS 400/36 Bp
Videos
Područja primene
  • Idealno za održavanje placeva, baštovanstvo i za manje radove oko ogrevnog drva
  • Za sanacione radove nakon nevremena i pada drveta manje do srednje veličine
  • Za negovanje drveća i žive ograde u parkovima i centralnim gradskim područjima
  • Za obradu drveta, kao što su oblikovanje ili odsecanje stabala
  • Koriste se u zatvorenim prostorijama
Pribor
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