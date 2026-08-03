Motorna testera CS 400/36 Bp
Naša CS 400/36 Bp baterijska motorna testera ergonomski je prilagođena držanju, stvara minimalno vibracija i apsolutno je bez izduvnih gasova, a snažne performanse odgovaraju zahtevima svakodnevne primene.
Više je nego dorasla izazovu svakodnevnog održavanja kuće, baštenskim radovima i raščišćavanju nakon oluje, malim šumarskim zadacima ili uređivanju parkova i gradskih zelenila: Robusna CS 400/36 Bp baterijska motorna testera kompanije Kärcher. Testera je savršeno balansirana i izuzetno je ergonomski prilagođena držanju, uz minimalno vibracija i apsolutno bez izduvnih gasova. Manje je bučna od benzinskih mašina i ima relativno niske troškove rada i održavanja.
Obeležja i prednosti
Mehanička kočnica lancaMomentalno zaustavljanje lanca pri povratnom udaru.
Automatsko podmazivanje lancaOptimalno podmazivanje lanca za dug vek trajanja. Smanjuje trošak održavanja.
Integrisani rezervoar za ulje sa kontrolnim staklomNivo punjenja se lako vidi i očitava. Poklopac rezervoara za ulje postavljen je tako da se ne može izgubiti.
Integrisani kombinovani ključ
- Omogućava brzo dotezanje lanca.
- Jednostavna zamena lanca i šine.
Brz i snažan
- Velika brzina lanca od 23 m/s brine za brzo i precizno rezanje.
- Snažan kao benzinac, čak i na tvrđem drvetu.
Motor bez četkica
- Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
- Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
- Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
- Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
- Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
- Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
- Čuva zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
- Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi npr. za benzin.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Vođica (mm)
|400
|Brzina lanca (m/s)
|23
|Podela lanca
|3/8″
|Debljina članka
|1,3 mm
|Broj članaka lanca
|56
|Kapacitet rezervoara za ulje (ml)
|160
|Vrednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3
|Vrednosti vibracija zadnja ručka (K = 1,5 m / s²) (m/s²)
|3,4
|Pogon
|Motor bez četkica
|Napon (V)
|36
|Učinak po punjenju baterije (Rezovi)
|max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
|Težina bez pribora (kg)
|5
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|904 x 217 x 261
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Vođica
- Lanac testere
- Štitnik lanca
- Automatsko podmazivanje lanca
- Kočnica lanca
- Pokazivač nivoa ulja
Videos
Područja primene
- Idealno za održavanje placeva, baštovanstvo i za manje radove oko ogrevnog drva
- Za sanacione radove nakon nevremena i pada drveta manje do srednje veličine
- Za negovanje drveća i žive ograde u parkovima i centralnim gradskim područjima
- Za obradu drveta, kao što su oblikovanje ili odsecanje stabala
- Koriste se u zatvorenim prostorijama
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