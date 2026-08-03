Motorna testera CS 400/36 Bp Pack
Akumulatorska motorna testera CS 400/36 Bp Pack leži u ruci ergonomski i bez vibracija, radi sasvim bez izduvnih gasova a krase je vrhunske performanse u složenim uslovima svakodnevnog rada.
Moćna u svakodnevnoj upotrebi pri radu na održavanju zemljišta, kod radova u vrtu i pri sređivanju štete nakon vremenskih nepogoda, za manje aktivnosti u šumarstvu ili kod mera za ulepšavanje parkova i unutrašnjim područjima gradova: robusna akumulatorska testera CS 400/36 Bp Pack firme Kärcher. Savršeno uravnotežena, leži u ruci ergonomski i bez vibracija, radi potpuno bez izduvnih gasova i tiša je od mašina sa pogonom na benzin i u poređenju sa njima se ističe sa znatno nižim troškovima za rad i održavanje.
Obeležja i prednosti
Mehanička kočnica lancaMomentalno zaustavljanje lanca pri povratnom udaru.
Automatsko podmazivanje lancaOptimalno podmazivanje lanca za dug vek trajanja. Smanjuje trošak održavanja.
Integrisani rezervoar za ulje sa kontrolnim staklomNivo punjenja se lako vidi i očitava. Poklopac rezervoara za ulje postavljen je tako da se ne može izgubiti.
Integrisani kombinovani ključ
- Omogućava brzo dotezanje lanca.
- Jednostavna zamena lanca i šine.
Brz i snažan
- Velika brzina lanca od 23 m/s brine za brzo i precizno rezanje.
- Snažan kao benzinac, čak i na tvrđem drvetu.
Motor bez četkica
- Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
- Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
- Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
- Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
- Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
- Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
- Čuva zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
- Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi npr. za benzin.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Vođica (mm)
|400
|Brzina lanca (m/s)
|23
|Podela lanca
|3/8″
|Debljina članka
|1,3 mm
|Broj članaka lanca
|56
|Kapacitet rezervoara za ulje (ml)
|160
|Pogon
|Motor bez četkica
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|36
|Zapremina (Ah)
|7,5
|Učinak po punjenju baterije (Rezovi)
|max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Dužina kabla punjača za baterije (m)
|1,2
|Težina bez pribora (kg)
|4
|Težina sa ambalažom (kg)
|9,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|880 x 210 x 250
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Vođica
- Lanac testere
- Štitnik lanca
- Automatsko podmazivanje lanca
- Kočnica lanca
- Pokazivač nivoa ulja
Oprema
- Baterija: Akumulator Battery Power+ 36 V/7,5 Ah (1 komad)
- Punjač baterije: Brzi punjač za 36 V Battery Power+ (1 kom.)
Videos
Područja primene
- Idealno za održavanje placeva, baštovanstvo i za manje radove oko ogrevnog drva
- Za sanacione radove nakon nevremena i pada drveta manje do srednje veličine
- Za negovanje drveća i žive ograde u parkovima i centralnim gradskim područjima
- Za obradu drveta, kao što su oblikovanje ili odsecanje stabala
- Koriste se u zatvorenim prostorijama
Pribor
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