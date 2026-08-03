Moćna u svakodnevnoj upotrebi pri radu na održavanju zemljišta, kod radova u vrtu i pri sređivanju štete nakon vremenskih nepogoda, za manje aktivnosti u šumarstvu ili kod mera za ulepšavanje parkova i unutrašnjim područjima gradova: robusna akumulatorska testera CS 400/36 Bp Pack firme Kärcher. Savršeno uravnotežena, leži u ruci ergonomski i bez vibracija, radi potpuno bez izduvnih gasova i tiša je od mašina sa pogonom na benzin i u poređenju sa njima se ističe sa znatno nižim troškovima za rad i održavanje.