Motorna testera CS 400/36 Bp Pack

Akumulatorska motorna testera CS 400/36 Bp Pack leži u ruci ergonomski i bez vibracija, radi sasvim bez izduvnih gasova a krase je vrhunske performanse u složenim uslovima svakodnevnog rada.

Moćna u svakodnevnoj upotrebi pri radu na održavanju zemljišta, kod radova u vrtu i pri sređivanju štete nakon vremenskih nepogoda, za manje aktivnosti u šumarstvu ili kod mera za ulepšavanje parkova i unutrašnjim područjima gradova: robusna akumulatorska testera CS 400/36 Bp Pack firme Kärcher. Savršeno uravnotežena, leži u ruci ergonomski i bez vibracija, radi potpuno bez izduvnih gasova i tiša je od mašina sa pogonom na benzin i u poređenju sa njima se ističe sa znatno nižim troškovima za rad i održavanje.

Obeležja i prednosti
Motorna testera CS 400/36 Bp Pack: Mehanička kočnica lanca
Mehanička kočnica lanca
Momentalno zaustavljanje lanca pri povratnom udaru.
Motorna testera CS 400/36 Bp Pack: Automatsko podmazivanje lanca
Automatsko podmazivanje lanca
Optimalno podmazivanje lanca za dug vek trajanja. Smanjuje trošak održavanja.
Motorna testera CS 400/36 Bp Pack: Integrisani rezervoar za ulje sa kontrolnim staklom
Integrisani rezervoar za ulje sa kontrolnim staklom
Nivo punjenja se lako vidi i očitava. Poklopac rezervoara za ulje postavljen je tako da se ne može izgubiti.
Integrisani kombinovani ključ
  • Omogućava brzo dotezanje lanca.
  • Jednostavna zamena lanca i šine.
Brz i snažan
  • Velika brzina lanca od 23 m/s brine za brzo i precizno rezanje.
  • Snažan kao benzinac, čak i na tvrđem drvetu.
Motor bez četkica
  • Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
  • Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
  • Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
  • Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
  • Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
  • Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
  • Čuva zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
  • Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi npr. za benzin.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Vođica (mm) 400
Brzina lanca (m/s) 23
Podela lanca 3/8″
Debljina članka 1,3 mm
Broj članaka lanca 56
Kapacitet rezervoara za ulje (ml) 160
Pogon Motor bez četkica
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 36
Zapremina (Ah) 7,5
Učinak po punjenju baterije (Rezovi) max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Dužina kabla punjača za baterije (m) 1,2
Težina bez pribora (kg) 4
Težina sa ambalažom (kg) 9,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 880 x 210 x 250

Scope of supply

  • Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Vođica
  • Lanac testere
  • Štitnik lanca
  • Automatsko podmazivanje lanca
  • Kočnica lanca
  • Pokazivač nivoa ulja

Oprema

  • Baterija: Akumulator Battery Power+ 36 V/7,5 Ah (1 komad)
  • Punjač baterije: Brzi punjač za 36 V Battery Power+ (1 kom.)
Motorna testera CS 400/36 Bp Pack
Motorna testera CS 400/36 Bp Pack
Videos
Područja primene
  • Idealno za održavanje placeva, baštovanstvo i za manje radove oko ogrevnog drva
  • Za sanacione radove nakon nevremena i pada drveta manje do srednje veličine
  • Za negovanje drveća i žive ograde u parkovima i centralnim gradskim područjima
  • Za obradu drveta, kao što su oblikovanje ili odsecanje stabala
  • Koriste se u zatvorenim prostorijama
Pribor
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