Duvač lišća LB 930/36 Bp Pack

Naš baterijski LB 930/36 Bp Pack duvač lišća čisti suvo lišće i druge ostatke brzo, temeljno i tiho. To radi apsolutno bez emisije.

Moćan, ekonomičan i ekološki: Naš baterijski LB 930/36 Bp Pack duvač lišća oduševljava u svakom pogledu. On čisti lišće, ostatke i drugi otpad brzinom munje, posebno iz teško dostupnih područja. A tako je tih da ga slobodno možete koristiti u oblastima osetljivim na buku, poput stambenih kompleksa i okoline škola, bolnica i sličnih objekata ili čak i noću. Osim toga, on ne emituje štetne materije niti gasove koji mogu naškoditi životnoj sredini, pa je veoma udoban za korišćenje, a ima impresivno niske troškove rada i održavanja.

Obeležja i prednosti
Duvač lišća LB 930/36 Bp Pack: Metalni strugač
Metalni strugač
Uklanjanje lepljivih ostataka i prljavština. Štiti kraj cevi za izduvavanje od oštećenja.
Duvač lišća LB 930/36 Bp Pack: Mlaznica velike brzine
Mlaznica velike brzine
Snagu izduvavanja koncentriše na manje područje. Suvereno rešava i vlažno lišće i prljavštinu.
Duvač lišća LB 930/36 Bp Pack: Kontinualna regulacija broja obrtaja i turbo dugme
Kontinualna regulacija broja obrtaja i turbo dugme
Optimizovano prilagođavanje brzine duvanja i povećanje jačine po potrebi. Maksimalna kontrola pri uklanjanju tvrdokornog lišća i prljavština.
Komforan rameni pojas
  • Omogućava komfornu, udobnu radnu poziciju za rad bez zamaranja.
  • Izbalansirana konstrukcija.
Do 50 posto tiše od benzinskih uređaja
  • Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći.
  • Malo opterećenje za ljude i životnu sredinu.
Motor bez četkica
  • Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
  • Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
  • Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
  • Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
  • Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
  • Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
  • Čuva zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
  • Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Propusnost vazduha (m³/h) 930
Brzina rada (m/s) max. 60
Snaga duvanja (N) 14
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 36
Zapremina (Ah) 6
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Dužina kabla punjača za baterije (m) 1,2
Težina bez pribora (kg) 3
Težina sa ambalažom (kg) 7,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 840 x 150 x 340

Scope of supply

  • Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Standardna mlaznica sa metalnim strugačem
  • Mlaznica velike brzine
  • Kaiš za preko ramena

Oprema

  • Baterija: Akumulator Battery Power+ 36 V/6,0 Ah (1 kom.)
  • Punjač baterije: Brzi punjač za 36 V Battery Power+ (1 kom.)
Duvač lišća LB 930/36 Bp Pack
Duvač lišća LB 930/36 Bp Pack
Videos
Područja primene
  • Za čišćenje površina manje do srednje veličine i uklanjanje lakog smeća
  • Za uklanjanje prljavština na teško pristupačnim mestima
  • Za uklanjanje lišća, potkresanog zelenila, prljavštine i smeća
  • Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i noću
Pribor
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