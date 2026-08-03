Kosačica za travu LM 530/36 Bp

Robusna, pouzdana i sa prvoklasnim rezultatima u održavanju travnjaka: Baterijska kosilica LM 530/36 Bp sa čeličnom reznom glavom. Fleksibilna, sa niskim nivoom buke i bez emisije.

Istih visokih performansi kao i ona sa benzinskim motorom, ali tiša, nema emisije štetnih gasova, a ostvaruje značajnu uštedu troškova rada i održavanja: Naša LM 530/36 Bp baterijska kosilica ima širok raspon opreme, veliku funkcionalnost i robustan dizajn. Točkovi sa kugličnim ležajevima i promenljiva brzina vožnje pružaju izuzetnu upravljivost i lako i udobno rukovanje. Inteligentna automatska kontrola brzine prilagođava se uslovima travnjaka, čime štedi bateriju, a povećava svoj domet, dok centralno podešavanje visine košenja obezbeđuje ravnomerne rezultate košenja. Isečci se mogu sakupljati, malčirati ili izbacivati.

Obeležja i prednosti
Kosačica za travu LM 530/36 Bp: Centralno podešavanje visine košenja
Centralno podešavanje visine košenja
Jednostavno i komforno podešavanje odgovarajuće visine rezanja. Precizno prilagođavanje visine rezanja za željenu primenu.
Kosačica za travu LM 530/36 Bp: Varijabilni pogon za samostalno kretanje
Varijabilni pogon za samostalno kretanje
Može se podešavati individualno, pomoću kliznog regulatora, prema potrebama korisnika. Štedi struju i rasterećuje.
Kosačica za travu LM 530/36 Bp: Pametna automatika za broj obrtaja
Pametna automatika za broj obrtaja
Optimalna brzina rezanja uz ujednačeno dobar kapacitet rezanja. Štedi akumulator i povećava domet.
Poklopca noževa za košenje od čelika
  • Veoma robusna konstrukcija.
  • Dugotrajne komponente.
Univerzalno primenljiv sa funkcijom 3-u-1
  • Trava se po izboru prikuplja, secka ili izbacuje.
Motor bez četkica
  • Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
  • Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
  • Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
  • Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Značajno manje emisije buke u poređenju sa benzinskim kosilicama
  • Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći.
  • Malo opterećenje za ljude i životnu sredinu.
Nizak nivo buke i izduvnih gasova u odnosu na benzinske varijante
  • Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
  • Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
  • Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Širina otkosa (mm) 530
Visina košenja (mm) 30 - 110
Broj obrtaja (rpm) 3100
Brzina vožnje (km/h) 2 - 5
Materijal poklopca noževa za košenje Čelik
Kapacitet posude za sakupljanje trave (l) 70
Materijal džaka za prikupljanje trave Materija
Nivo jačine zvuka (dB(A)) 95
Vrednost vibracije (m/s²) 0,8
Napon (V) 36
Učinak po punjenju baterije (m²) max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
Težina bez pribora (kg) 32
Težina sa ambalažom (kg) 38
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1580 x 550 x 1130

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Pogon na zadnjim točkovima
  • Komplet za malčiranje
  • Grass catcher
  • Nož
Kosačica za travu LM 530/36 Bp
Kosačica za travu LM 530/36 Bp
Kosačica za travu LM 530/36 Bp
Videos
Područja primene
  • Za košenje manjih do većih travnatih površina
  • Omogućava košenje sa džakom za prihvat, bočnim izbacivanjem ili seckanjem
Pribor
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.