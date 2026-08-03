Kosačica za travu LM 530/36 Bp
Robusna, pouzdana i sa prvoklasnim rezultatima u održavanju travnjaka: Baterijska kosilica LM 530/36 Bp sa čeličnom reznom glavom. Fleksibilna, sa niskim nivoom buke i bez emisije.
Istih visokih performansi kao i ona sa benzinskim motorom, ali tiša, nema emisije štetnih gasova, a ostvaruje značajnu uštedu troškova rada i održavanja: Naša LM 530/36 Bp baterijska kosilica ima širok raspon opreme, veliku funkcionalnost i robustan dizajn. Točkovi sa kugličnim ležajevima i promenljiva brzina vožnje pružaju izuzetnu upravljivost i lako i udobno rukovanje. Inteligentna automatska kontrola brzine prilagođava se uslovima travnjaka, čime štedi bateriju, a povećava svoj domet, dok centralno podešavanje visine košenja obezbeđuje ravnomerne rezultate košenja. Isečci se mogu sakupljati, malčirati ili izbacivati.
Obeležja i prednosti
Centralno podešavanje visine košenjaJednostavno i komforno podešavanje odgovarajuće visine rezanja. Precizno prilagođavanje visine rezanja za željenu primenu.
Varijabilni pogon za samostalno kretanjeMože se podešavati individualno, pomoću kliznog regulatora, prema potrebama korisnika. Štedi struju i rasterećuje.
Pametna automatika za broj obrtajaOptimalna brzina rezanja uz ujednačeno dobar kapacitet rezanja. Štedi akumulator i povećava domet.
Poklopca noževa za košenje od čelika
- Veoma robusna konstrukcija.
- Dugotrajne komponente.
Univerzalno primenljiv sa funkcijom 3-u-1
- Trava se po izboru prikuplja, secka ili izbacuje.
Motor bez četkica
- Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
- Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
- Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
- Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Značajno manje emisije buke u poređenju sa benzinskim kosilicama
- Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći.
- Malo opterećenje za ljude i životnu sredinu.
Nizak nivo buke i izduvnih gasova u odnosu na benzinske varijante
- Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
- Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
- Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Širina otkosa (mm)
|530
|Visina košenja (mm)
|30 - 110
|Broj obrtaja (rpm)
|3100
|Brzina vožnje (km/h)
|2 - 5
|Materijal poklopca noževa za košenje
|Čelik
|Kapacitet posude za sakupljanje trave (l)
|70
|Materijal džaka za prikupljanje trave
|Materija
|Nivo jačine zvuka (dB(A))
|95
|Vrednost vibracije (m/s²)
|0,8
|Napon (V)
|36
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Težina bez pribora (kg)
|32
|Težina sa ambalažom (kg)
|38
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1580 x 550 x 1130
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Pogon na zadnjim točkovima
- Komplet za malčiranje
- Grass catcher
- Nož
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Područja primene
- Za košenje manjih do većih travnatih površina
- Omogućava košenje sa džakom za prihvat, bočnim izbacivanjem ili seckanjem
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