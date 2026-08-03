Istih visokih performansi kao i ona sa benzinskim motorom, ali tiša, nema emisije štetnih gasova, a ostvaruje značajnu uštedu troškova rada i održavanja: Naša LM 530/36 Bp baterijska kosilica ima širok raspon opreme, veliku funkcionalnost i robustan dizajn. Točkovi sa kugličnim ležajevima i promenljiva brzina vožnje pružaju izuzetnu upravljivost i lako i udobno rukovanje. Inteligentna automatska kontrola brzine prilagođava se uslovima travnjaka, čime štedi bateriju, a povećava svoj domet, dok centralno podešavanje visine košenja obezbeđuje ravnomerne rezultate košenja. Isečci se mogu sakupljati, malčirati ili izbacivati.