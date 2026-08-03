Moćna kao sa pogonom na benzin, međutim tiha, bez ispuštanja izduvnih gasova i sa znatno nižim troškovima za rad i održavanje: Naša akumulatorska kosilica za travu LM 530/36 Bp Pack impresionira opsežnom opremom i funkcionalnošću, kao i robusnom konstrukcijom. Točkovi sa kugličnim ležajevima i varijabilna brzina kretanja obezbeđuju visoku sposobnost manevrisanja i nesmetano kretanje i komforno rukovanje. Inteligentna automatika za broj obrtaja se prilagođava uslovima travnjaka i na taj način pomaže očuvanju akumulatora i povećanju dometa, dok centralno podešavanje visine reza garantuje ravnomerne rezultate košenja. Pritom se pokošeni materijal po izboru prikuplja, secka ili izbacuje.