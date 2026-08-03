Kosačica za travu LM 530/36 Bp Pack
Robusna, pouzdana i prvoklasni rezultati nege travnjaka: akumulatorska kosilica LM 530/36 Bp Pack s poklopcem noževa za košenje od čelika. Fleksibilna, tiha, bez izduvnih gasova u radu.
Moćna kao sa pogonom na benzin, međutim tiha, bez ispuštanja izduvnih gasova i sa znatno nižim troškovima za rad i održavanje: Naša akumulatorska kosilica za travu LM 530/36 Bp Pack impresionira opsežnom opremom i funkcionalnošću, kao i robusnom konstrukcijom. Točkovi sa kugličnim ležajevima i varijabilna brzina kretanja obezbeđuju visoku sposobnost manevrisanja i nesmetano kretanje i komforno rukovanje. Inteligentna automatika za broj obrtaja se prilagođava uslovima travnjaka i na taj način pomaže očuvanju akumulatora i povećanju dometa, dok centralno podešavanje visine reza garantuje ravnomerne rezultate košenja. Pritom se pokošeni materijal po izboru prikuplja, secka ili izbacuje.
Obeležja i prednosti
Centralno podešavanje visine košenjaJednostavno i komforno podešavanje odgovarajuće visine rezanja. Precizno prilagođavanje visine rezanja za željenu primenu.
Varijabilni pogon za samostalno kretanjeMože se podešavati individualno, pomoću kliznog regulatora, prema potrebama korisnika. Štedi struju i rasterećuje.
Pametna automatika za broj obrtajaOptimalna brzina rezanja uz ujednačeno dobar kapacitet rezanja. Štedi akumulator i povećava domet.
Poklopca noževa za košenje od čelika
- Veoma robusna konstrukcija.
- Dugotrajne komponente.
Univerzalno primenljiv sa funkcijom 3-u-1
- Trava se po izboru prikuplja, secka ili izbacuje.
Motor bez četkica
- Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
- Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
- Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
- Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Značajno manje emisije buke u poređenju sa benzinskim kosilicama
- Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći.
- Malo opterećenje za ljude i životnu sredinu.
Nizak nivo buke i izduvnih gasova u odnosu na benzinske varijante
- Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
- Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
- Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Širina otkosa (mm)
|530
|Visina košenja (mm)
|30 - 110
|Broj obrtaja (rpm)
|3100
|Brzina vožnje (km/h)
|2 - 5
|Materijal poklopca noževa za košenje
|Čelik
|Kapacitet posude za sakupljanje trave (l)
|70
|Materijal džaka za prikupljanje trave
|Materija
|Nivo jačine zvuka (dB(A))
|95
|Vrednost vibracije (m/s²)
|0,8
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|36
|Zapremina (Ah)
|6
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Dužina kabla punjača za baterije (m)
|1,2
|Težina bez pribora (kg)
|34,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|41
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1580 x 550 x 1130
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Pogon na zadnjim točkovima
- Komplet za malčiranje
- Grass catcher
- Nož
Oprema
- Baterija: Akumulator 36 V / 6,0 Ah Battery Power+ (2 kom.)
- Punjač baterije: Brzi punjač za 36 V Battery Power+ (1 kom.)
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Područja primene
- Za košenje manjih do većih travnatih površina
- Omogućava košenje sa džakom za prihvat, bočnim izbacivanjem ili seckanjem
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