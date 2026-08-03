Višefunkcionalni alat MT CS 250/36

Izmenljivi nastavak za naš akumulatorski multifunkcionalni alat MT 36 Bp: Teleskopski rezači grana MT CS 250/36 kompaktnog dizajna za bezbedno i precizno održavanje drveća, uključujući i primenu na mestima koja su sa zemlje teško dostupna.

Teleskopski rezač grana MT CS 250/36 za naš multifunkcionalni akumulatorski alat MT 36 Bp za komforno, izuzetno bezbedno rezanje grana drveća sa zemlje. Nastavkom za alat mogu se orezivati grane koje je teško dohvatiti, a zahvaljujući njegovom kompaktnom dizajnu, dužini vođice lanca od 25 cm i koraku lanca od 1/4", omogućeno je brzo, precizno održavanje drveća rezanjem.

Obeležja i prednosti
Višefunkcionalni alat MT CS 250/36: Automatsko podmazivanje lanca
Automatsko podmazivanje lanca
Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja. Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Višefunkcionalni alat MT CS 250/36: Oregon® lanac testere i vođica
Oregon® lanac testere i vođica
Najbolje komponente za najbolje rezultate.
Višefunkcionalni alat MT CS 250/36: Kompaktan dizajn
Kompaktan dizajn
Mala težina za jednostavno rukovanje. Štedi prostor za transport i odlaganje.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
  • Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
  • Čuva zdravlje korisnika.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
  • Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
  • Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
  • Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
  • Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Vođica (mm) 250
Brzina lanca (m/s) 12
Debljina članka 1,3 mm
Vrednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²) 3
Napon (V) 36
Učinak po punjenju baterije (Rezovi) max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
Težina bez pribora (kg) 1,9
Težina sa ambalažom (kg) 3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 940 x 120 x 130

Scope of supply

  • Štitnik lanca
  • Vođica
  • Lanac testere
Područja primene
  • Idealno za negu mladica i drveća. Takođe i za uzgajanje voća radi povećanja prinosa
  • Za uklanjanje ili orezivanje grana visokih stabala i žbunja
  • Idealno za bezbedno uklanjanje šteta usled nevremena
Pribor
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