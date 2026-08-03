Teleskopski rezač grana MT CS 250/36 za naš multifunkcionalni akumulatorski alat MT 36 Bp za komforno, izuzetno bezbedno rezanje grana drveća sa zemlje. Nastavkom za alat mogu se orezivati grane koje je teško dohvatiti, a zahvaljujući njegovom kompaktnom dizajnu, dužini vođice lanca od 25 cm i koraku lanca od 1/4", omogućeno je brzo, precizno održavanje drveća rezanjem.