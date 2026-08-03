Višefunkcionalni alat MT CS 250/36
Izmenljivi nastavak za naš akumulatorski multifunkcionalni alat MT 36 Bp: Teleskopski rezači grana MT CS 250/36 kompaktnog dizajna za bezbedno i precizno održavanje drveća, uključujući i primenu na mestima koja su sa zemlje teško dostupna.
Teleskopski rezač grana MT CS 250/36 za naš multifunkcionalni akumulatorski alat MT 36 Bp za komforno, izuzetno bezbedno rezanje grana drveća sa zemlje. Nastavkom za alat mogu se orezivati grane koje je teško dohvatiti, a zahvaljujući njegovom kompaktnom dizajnu, dužini vođice lanca od 25 cm i koraku lanca od 1/4", omogućeno je brzo, precizno održavanje drveća rezanjem.
Obeležja i prednosti
Automatsko podmazivanje lancaMinimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja. Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Oregon® lanac testere i vođicaNajbolje komponente za najbolje rezultate.
Kompaktan dizajnMala težina za jednostavno rukovanje. Štedi prostor za transport i odlaganje.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
- Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
- Čuva zdravlje korisnika.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
- Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
- Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
- Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
- Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Vođica (mm)
|250
|Brzina lanca (m/s)
|12
|Debljina članka
|1,3 mm
|Vrednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3
|Napon (V)
|36
|Učinak po punjenju baterije (Rezovi)
|max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Težina bez pribora (kg)
|1,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|940 x 120 x 130
Scope of supply
- Štitnik lanca
- Vođica
- Lanac testere
Područja primene
- Idealno za negu mladica i drveća. Takođe i za uzgajanje voća radi povećanja prinosa
- Za uklanjanje ili orezivanje grana visokih stabala i žbunja
- Idealno za bezbedno uklanjanje šteta usled nevremena
Pribor
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