Višefunkcionalni alat MT HT 550/36
Zamenljivi nastavak za vaš MT 36 Bp baterijski višefunkcionalni alat: Praktičan MT HT 550/36 teleskopski trimer za živicu za precizne rezultate u zahtevnim poslovima rezanja visokih grana ili u blizini zemlje.
One posebno visoke grane ili područje blizu zemlje predstavljaju izazov na više načina. Praktičan MT HT 550/36 teleskopski trimer za živicu za MT 36 Bp baterijski višefunkcionalni alat olakšava izvršenje ovih zahtevnih zadataka. Osim toga, zamenljivi nastavak se odlikuje visokokvalitetnim oštricama i jednostavnim podešavanjem ugla, što zajedno omogućava precizno rezanje i pruža najbolje rezultate.
Obeležja i prednosti
Podešavanje ugla sečenja
- Ugao rezanja može se podesiti prema skoro svakoj poziciji.
Noževi za rezanje izbrušeni dijamantom
- Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
- Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Metla za posečeni materijal
- Za jednostavno i udobno uklanjanje izrezanog materijala.
Kompaktan dizajn
- Mala težina za jednostavno rukovanje.
- Štedi prostor za transport i odlaganje.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
- Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
- Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
- Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
- Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
- Čuva zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
- Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Dužina reza (mm)
|550
|Razmak između zuba (mm)
|28
|Ugao rezanja (°)
|180
|Vrednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,8
|Napon (V)
|36
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 100 (6,0 Ah) / max. 125 (7,5 Ah)
|Težina bez pribora (kg)
|2,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1305 x 125 x 87
Scope of supply
- Štitnik za nož
- Metla za posečeni materijal
Područja primene
- Za bočno orezivanje i orezivanje gornjeg i donjeg dela žive ograde i žbunja
- Za oblikovanje visokog žbunja i zelenih krovova
- Idealna za oblikovanje, npr. u obliku piramide
- Za rezanje i orezivanje teško pristupačnih mesta kod žive ograde i žbunja
Pribor
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