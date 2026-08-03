Višefunkcionalni alat MT HT 550/36

Zamenljivi nastavak za vaš MT 36 Bp baterijski višefunkcionalni alat: Praktičan MT HT 550/36 teleskopski trimer za živicu za precizne rezultate u zahtevnim poslovima rezanja visokih grana ili u blizini zemlje.

One posebno visoke grane ili područje blizu zemlje predstavljaju izazov na više načina. Praktičan MT HT 550/36 teleskopski trimer za živicu za MT 36 Bp baterijski višefunkcionalni alat olakšava izvršenje ovih zahtevnih zadataka. Osim toga, zamenljivi nastavak se odlikuje visokokvalitetnim oštricama i jednostavnim podešavanjem ugla, što zajedno omogućava precizno rezanje i pruža najbolje rezultate.

Obeležja i prednosti
Podešavanje ugla sečenja
  • Ugao rezanja može se podesiti prema skoro svakoj poziciji.
Noževi za rezanje izbrušeni dijamantom
  • Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
  • Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.
Metla za posečeni materijal
  • Za jednostavno i udobno uklanjanje izrezanog materijala.
Kompaktan dizajn
  • Mala težina za jednostavno rukovanje.
  • Štedi prostor za transport i odlaganje.
Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V
  • Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi.
  • Povećava produktivnost i bezbednost na radu.
Nema emisije štetnih materija i CO2
  • Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima
  • Rad bez zamaranja tokom dužih perioda.
  • Čuva zdravlje korisnika.
Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
  • Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Dužina reza (mm) 550
Razmak između zuba (mm) 28
Ugao rezanja (°) 180
Vrednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²) 3,8
Napon (V) 36
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 100 (6,0 Ah) / max. 125 (7,5 Ah)
Težina bez pribora (kg) 2,3
Težina sa ambalažom (kg) 3,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1305 x 125 x 87

Scope of supply

  • Štitnik za nož
  • Metla za posečeni materijal
Područja primene
  • Za bočno orezivanje i orezivanje gornjeg i donjeg dela žive ograde i žbunja
  • Za oblikovanje visokog žbunja i zelenih krovova
  • Idealna za oblikovanje, npr. u obliku piramide
  • Za rezanje i orezivanje teško pristupačnih mesta kod žive ograde i žbunja
Pribor
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