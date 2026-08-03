One posebno visoke grane ili područje blizu zemlje predstavljaju izazov na više načina. Praktičan MT HT 550/36 teleskopski trimer za živicu za MT 36 Bp baterijski višefunkcionalni alat olakšava izvršenje ovih zahtevnih zadataka. Osim toga, zamenljivi nastavak se odlikuje visokokvalitetnim oštricama i jednostavnim podešavanjem ugla, što zajedno omogućava precizno rezanje i pruža najbolje rezultate.