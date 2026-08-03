Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 18/50-4 Cage Classic
HD 18 / 50-4 Cage Classic:kompresorski čistač kompaktne UHP klase u mobilnom Cage-dizajnu sa 30 kV snage čišćenja, 500 bara radnog pritiska i 30 l / min protoka vode.
Svestrano upotrebljiv, veoma pokretan, kompaktan i garancija za najbolje rezultate čišćenja: HD 18 / 50-4 Cage Classic proširuje našu UHP kompaktnu klasu na performanse čišćenja do 30 kV, što ga čini najmoćnijim kompresorskim čistačem u mobilnom Cage-dizajnu. Radni pritisak od 500 bara i protok vode od 30 l / min obezbeđuju brze rezultate, čak i u slučaju najtežeg zaprljanja, kao što se očekuje u građevinarstvu, industriji ili transportnoj industriji. Intuitivno upravljiv rotacioni prekidač kao i opširno odricanje od elektronskih komponenti osiguravaju najlakši upravljanje uređajima. Ergonomski detalji, mala težina i 4 velika točka i kuka za dizalicu olakšavaju rukovanje i transport jedinice čak i na neravnom terenu. Ako je potrebno, HD 18 / 50-4 Cage Classic se može transportovati i viljuškarima, što pokazuje maksimalnu fleksibilnost pri transportu i radu sa mašinom.
Obeležja i prednosti
Veliki integrisani vodeni filter
- Smanjuje troškove održavanja i servisa.
- Pruža dug vek trajanja svih komponenti pod visokim pritiskom.
Visok stepen mobilnosti
- Veliki točkovi i optimalni centar gravitacije osiguravaju visoku pokretljivost uređaja - uprkos njegovoj veličini.
- Praktična kuka za dizanje omogućava lak transport, čak i na neravnom terenu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radni pritisak (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Protok (l/h)
|1800
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 60
|Gorivo
|Električno
|Snaga motora (kW)
|30
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|380 - 415
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tip pumpe
|Radilica
|Težina bez pribora (kg)
|307
|Težina (sa priborom) (kg)
|321
|Težina sa ambalažom (kg)
|331,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: Industrijski pištolj
- Stainless steel lance: 700 mm
- Flat jet nozzle
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 20 m
- Tip visokopritisnog creva: Za teške uslove
- Sigurnosni ventil
- Brojač radnih sati
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Područja primene
- Za skidanje boje i skidanje rđe sa metalnih površina
- Za uklanjanje algi, školjki, inkrustacija i kalcifikacije na brodovima
- Čišćenje palube, skladišta i kargo kontejnera
- Za uklanjanje habanja guma na pistama na aerodromima
- Čišćenje cevi, rezervoara i drugih kontejnera na naftnim platformama za podmorsko bušenje
- Opšte čišćenje i čišćenje cevnih izmenjivača toplote
- Čišćenje teretnog vagona / tankera, vozila i opreme
- Za čišćenje kabina za bojenje, rđe na rešetkama, delova mašine
- Za čišćenje građevinskih mašina i njenih delova kao što su lanci, mešalice ili rezervoari za mešanje
- Za čišćenje građevinske opreme, kao što su oplata i skela, kao i vozila