Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 18/50-4 Cage Classic

HD 18 / 50-4 Cage Classic:kompresorski čistač kompaktne UHP klase u mobilnom Cage-dizajnu sa 30 kV snage čišćenja, 500 bara radnog pritiska i 30 l / min protoka vode.

Svestrano upotrebljiv, veoma pokretan, kompaktan i garancija za najbolje rezultate čišćenja: HD 18 / 50-4 Cage Classic proširuje našu UHP kompaktnu klasu na performanse čišćenja do 30 kV, što ga čini najmoćnijim kompresorskim čistačem u mobilnom Cage-dizajnu. Radni pritisak od 500 bara i protok vode od 30 l / min obezbeđuju brze rezultate, čak i u slučaju najtežeg zaprljanja, kao što se očekuje u građevinarstvu, industriji ili transportnoj industriji. Intuitivno upravljiv rotacioni prekidač kao i opširno odricanje od elektronskih komponenti osiguravaju najlakši upravljanje uređajima. Ergonomski detalji, mala težina i 4 velika točka i kuka za dizalicu olakšavaju rukovanje i transport jedinice čak i na neravnom terenu. Ako je potrebno, HD 18 / 50-4 Cage Classic se može transportovati i viljuškarima, što pokazuje maksimalnu fleksibilnost pri transportu i radu sa mašinom.

Obeležja i prednosti
Veliki integrisani vodeni filter
  • Smanjuje troškove održavanja i servisa.
  • Pruža dug vek trajanja svih komponenti pod visokim pritiskom.
Visok stepen mobilnosti
  • Veliki točkovi i optimalni centar gravitacije osiguravaju visoku pokretljivost uređaja - uprkos njegovoj veličini.
  • Praktična kuka za dizanje omogućava lak transport, čak i na neravnom terenu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radni pritisak (bar/MPa) max. 500 / max. 50
Protok (l/h) 1800
Ulazna temperatura (°C) max. 60
Gorivo Električno
Snaga motora (kW) 30
Faza (Ph) 3
Napon (V) 380 - 415
Frekvencija (Hz) 50
Tip pumpe Radilica
Težina bez pribora (kg) 307
Težina (sa priborom) (kg) 321
Težina sa ambalažom (kg) 331,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 747 x 1317 x 1093

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: Industrijski pištolj
  • Stainless steel lance: 700 mm
  • Flat jet nozzle

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 20 m
  • Tip visokopritisnog creva: Za teške uslove
  • Sigurnosni ventil
  • Brojač radnih sati
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 18/50-4 Cage Classic
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 18/50-4 Cage Classic
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 18/50-4 Cage Classic
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Područja primene
  • Za skidanje boje i skidanje rđe sa metalnih površina
  • Za uklanjanje algi, školjki, inkrustacija i kalcifikacije na brodovima
  • Čišćenje palube, skladišta i kargo kontejnera
  • Za uklanjanje habanja guma na pistama na aerodromima
  • Čišćenje cevi, rezervoara i drugih kontejnera na naftnim platformama za podmorsko bušenje
  • Opšte čišćenje i čišćenje cevnih izmenjivača toplote
  • Čišćenje teretnog vagona / tankera, vozila i opreme
  • Za čišćenje kabina za bojenje, rđe na rešetkama, delova mašine
  • Za čišćenje građevinskih mašina i njenih delova kao što su lanci, mešalice ili rezervoari za mešanje
  • Za čišćenje građevinske opreme, kao što su oplata i skela, kao i vozila
Pribor