Svestrano upotrebljiv, veoma pokretan, kompaktan i garancija za najbolje rezultate čišćenja: HD 18 / 50-4 Cage Classic proširuje našu UHP kompaktnu klasu na performanse čišćenja do 30 kV, što ga čini najmoćnijim kompresorskim čistačem u mobilnom Cage-dizajnu. Radni pritisak od 500 bara i protok vode od 30 l / min obezbeđuju brze rezultate, čak i u slučaju najtežeg zaprljanja, kao što se očekuje u građevinarstvu, industriji ili transportnoj industriji. Intuitivno upravljiv rotacioni prekidač kao i opširno odricanje od elektronskih komponenti osiguravaju najlakši upravljanje uređajima. Ergonomski detalji, mala težina i 4 velika točka i kuka za dizalicu olakšavaju rukovanje i transport jedinice čak i na neravnom terenu. Ako je potrebno, HD 18 / 50-4 Cage Classic se može transportovati i viljuškarima, što pokazuje maksimalnu fleksibilnost pri transportu i radu sa mašinom.