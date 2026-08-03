Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Adv
Uklanja i najupornije nečistoće: prilagodljiv HD 9/100-4 Cage Adv čistač ultravisokog pritiska sa UHP pištoljem sa okidačem, 1000 bara radnog pritiska i niskom potrošnjom vode od 900 l/h.
Opremljen praktičnim UHP pištoljem sa okidačem, naš HD 9/100-4 Cage Adv čistač ultravisokog pritiska iz kompaktne klase UHP impresivno čisti najupornije nečistoće, poput one koja se nalazi u građevinskoj ili drugim industrijskim granama. U njegovom središtu se nalazi izuzetno snažna industrijska pumpa visokog pritiska iz kuće WOMA sa velikim stepenom korisnog dejstva po zapremini. On garantovano pruža najbolje rezultate čišćenja obezbeđujući radni pritisak od 1000 bara i uz potrošnju vode od samo 900 l na sat.
Obeležja i prednosti
Snažna industrijska kompresorska pumpaKlip od karbida za dugi vek trajanja. Dizajn pogodan za jednostavnu promenu potrošnih delova kao što su ventili, zaptivke ili klipovi. Dizajn sa ventilom u sredini za veliku zapreminsku efikasnost.
Ergonomski pištolj za peskarenjeErgonomska ručka i mala težina za lako rukovanje. Rad bez umora zahvaljujući smanjenim silama izvlačenja.
Ventil za rasterećenje pritiskaVentil za rasterećenje pritiska smanjuje pritisak u crevu, čineći ga fleksibilnim kada je pištolj zatvoren. Sprečava nagli trzaj, jer se pritisak polako povećava prilikom uklanjanja pištolja.
Visok stepen mobilnosti
- Veliki točkovi i optimalni centar gravitacije osiguravaju visoku pokretljivost uređaja - uprkos njegovoj veličini.
- Praktična kuka za dizanje omogućava lak transport, čak i na neravnom terenu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radni pritisak (bar/MPa)
|1000 / 100
|Protok (l/h)
|978
|Ulazna temperatura (°C)
|45
|Gorivo
|Električno
|Snaga motora (kW)
|35
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|380 - 415
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tip pumpe
|Radilica
|Težina bez pribora (kg)
|385
|Težina (sa priborom) (kg)
|376,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|380
|Dimenzije (D x Š x V) ( )
|1385 x 790 x 1090
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: UHP pištolj sa okidačem (Dry Shut)
- Stainless steel lance: 750 mm
- Flat jet nozzle
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 20 m
- Sigurnosni ventil
- Brojač radnih sati