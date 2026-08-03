Opremljen praktičnim UHP pištoljem sa okidačem, naš HD 9/100-4 Cage Adv čistač ultravisokog pritiska iz kompaktne klase UHP impresivno čisti najupornije nečistoće, poput one koja se nalazi u građevinskoj ili drugim industrijskim granama. U njegovom središtu se nalazi izuzetno snažna industrijska pumpa visokog pritiska iz kuće WOMA sa velikim stepenom korisnog dejstva po zapremini. On garantovano pruža najbolje rezultate čišćenja obezbeđujući radni pritisak od 1000 bara i uz potrošnju vode od samo 900 l na sat.