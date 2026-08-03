Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Adv

Uklanja i najupornije nečistoće: prilagodljiv HD 9/100-4 Cage Adv čistač ultravisokog pritiska sa UHP pištoljem sa okidačem, 1000 bara radnog pritiska i niskom potrošnjom vode od 900 l/h.

Opremljen praktičnim UHP pištoljem sa okidačem, naš HD 9/100-4 Cage Adv čistač ultravisokog pritiska iz kompaktne klase UHP impresivno čisti najupornije nečistoće, poput one koja se nalazi u građevinskoj ili drugim industrijskim granama. U njegovom središtu se nalazi izuzetno snažna industrijska pumpa visokog pritiska iz kuće WOMA sa velikim stepenom korisnog dejstva po zapremini. On garantovano pruža najbolje rezultate čišćenja obezbeđujući radni pritisak od 1000 bara i uz potrošnju vode od samo 900 l na sat.

Obeležja i prednosti
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Adv: Snažna industrijska kompresorska pumpa
Snažna industrijska kompresorska pumpa
Klip od karbida za dugi vek trajanja. Dizajn pogodan za jednostavnu promenu potrošnih delova kao što su ventili, zaptivke ili klipovi. Dizajn sa ventilom u sredini za veliku zapreminsku efikasnost.
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Adv: Ergonomski pištolj za peskarenje
Ergonomski pištolj za peskarenje
Ergonomska ručka i mala težina za lako rukovanje. Rad bez umora zahvaljujući smanjenim silama izvlačenja.
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Adv: Ventil za rasterećenje pritiska
Ventil za rasterećenje pritiska
Ventil za rasterećenje pritiska smanjuje pritisak u crevu, čineći ga fleksibilnim kada je pištolj zatvoren. Sprečava nagli trzaj, jer se pritisak polako povećava prilikom uklanjanja pištolja.
Visok stepen mobilnosti
  • Veliki točkovi i optimalni centar gravitacije osiguravaju visoku pokretljivost uređaja - uprkos njegovoj veličini.
  • Praktična kuka za dizanje omogućava lak transport, čak i na neravnom terenu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radni pritisak (bar/MPa) 1000 / 100
Protok (l/h) 978
Ulazna temperatura (°C) 45
Gorivo Električno
Snaga motora (kW) 35
Faza (Ph) 3
Napon (V) 380 - 415
Frekvencija (Hz) 50
Tip pumpe Radilica
Težina bez pribora (kg) 385
Težina (sa priborom) (kg) 376,5
Težina sa ambalažom (kg) 380
Dimenzije (D x Š x V) ( ) 1385 x 790 x 1090

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: UHP pištolj sa okidačem (Dry Shut)
  • Stainless steel lance: 750 mm
  • Flat jet nozzle

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 20 m
  • Sigurnosni ventil
  • Brojač radnih sati
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Adv
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Adv
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Adv
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Adv
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