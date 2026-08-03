Savršen za univerzalnu primenu u građevinarstvu i druge industrijske primene: naš svestrani kompresorski čistač ultravisokog pritiska HD 9/100-4 Cage Classic iz kompaktne klase UHP. U središtu uređaja nalazi se izuzetno snažna industrijska pumpa visokog pritiska iz kuće WOMA sa velikim stepenom korisnog dejstva po zapremini. HD 9/100-4, opremljen pištoljem s obilaznim tokom, uz pomoć radnog pritiska od 1000 bara i protokom od 900 l vode po satu brzo i pouzdano uklanja i najtvrdokorniju nečistoću.