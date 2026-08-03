Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Classic
Kompresorski čistač ultravisokog pritiska HD 9/100-4 Cage Classic ističe se radnim pritiskom od 1000 bara, protokom od 900 litra po satu i pištoljem s obilaznim tokom. Uklanja i najtvrdokorniju prljavštinu.
Savršen za univerzalnu primenu u građevinarstvu i druge industrijske primene: naš svestrani kompresorski čistač ultravisokog pritiska HD 9/100-4 Cage Classic iz kompaktne klase UHP. U središtu uređaja nalazi se izuzetno snažna industrijska pumpa visokog pritiska iz kuće WOMA sa velikim stepenom korisnog dejstva po zapremini. HD 9/100-4, opremljen pištoljem s obilaznim tokom, uz pomoć radnog pritiska od 1000 bara i protokom od 900 l vode po satu brzo i pouzdano uklanja i najtvrdokorniju nečistoću.
Obeležja i prednosti
Snažna industrijska kompresorska pumpaKlip od karbida za dugi vek trajanja. Dizajn pogodan za jednostavnu promenu potrošnih delova kao što su ventili, zaptivke ili klipovi. Dizajn sa ventilom u sredini za veliku zapreminsku efikasnost.
Udoban WOMA pištoljErgonomska ručka i mala težina za lako rukovanje. Rad bez umora zahvaljujući smanjenim silama izvlačenja.
Dugovečno i robusnoNiski pogonski i servisni troškovi Sprečava nagli trzaj, jer se pritisak polako povećava prilikom uklanjanja pištolja.
Visok stepen mobilnosti
- Veliki točkovi i optimalni centar gravitacije osiguravaju visoku pokretljivost uređaja - uprkos njegovoj veličini.
- Praktična kuka za dizanje omogućava lak transport, čak i na neravnom terenu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radni pritisak (bar/MPa)
|1000 / 100
|Protok (l/h)
|980
|Ulazna temperatura (°C)
|45
|Gorivo
|Električno
|Snaga motora (kW)
|35
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|380 - 415
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tip pumpe
|Radilica
|Težina bez pribora (kg)
|378
|Težina (sa priborom) (kg)
|392
|Težina sa ambalažom (kg)
|395,5
|Dimenzije (D x Š x V) ( )
|1395 x 789 x 1088
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: UHP pištolj (Dump Gun)
- Stainless steel lance: 750 mm
- Flat jet nozzle
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 20 m
- Sigurnosni ventil
- Brojač radnih sati
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Područja primene
- Građevinarstvo
- Industrija
- Transport