Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Classic

Kompresorski čistač ultravisokog pritiska HD 9/100-4 Cage Classic ističe se radnim pritiskom od 1000 bara, protokom od 900 litra po satu i pištoljem s obilaznim tokom. Uklanja i najtvrdokorniju prljavštinu.

Savršen za univerzalnu primenu u građevinarstvu i druge industrijske primene: naš svestrani kompresorski čistač ultravisokog pritiska HD 9/100-4 Cage Classic iz kompaktne klase UHP. U središtu uređaja nalazi se izuzetno snažna industrijska pumpa visokog pritiska iz kuće WOMA sa velikim stepenom korisnog dejstva po zapremini. HD 9/100-4, opremljen pištoljem s obilaznim tokom, uz pomoć radnog pritiska od 1000 bara i protokom od 900 l vode po satu brzo i pouzdano uklanja i najtvrdokorniju nečistoću.

Obeležja i prednosti
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Classic: Snažna industrijska kompresorska pumpa
Snažna industrijska kompresorska pumpa
Klip od karbida za dugi vek trajanja. Dizajn pogodan za jednostavnu promenu potrošnih delova kao što su ventili, zaptivke ili klipovi. Dizajn sa ventilom u sredini za veliku zapreminsku efikasnost.
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Classic: Udoban WOMA pištolj
Udoban WOMA pištolj
Ergonomska ručka i mala težina za lako rukovanje. Rad bez umora zahvaljujući smanjenim silama izvlačenja.
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Classic: Dugovečno i robusno
Dugovečno i robusno
Niski pogonski i servisni troškovi Sprečava nagli trzaj, jer se pritisak polako povećava prilikom uklanjanja pištolja.
Visok stepen mobilnosti
  • Veliki točkovi i optimalni centar gravitacije osiguravaju visoku pokretljivost uređaja - uprkos njegovoj veličini.
  • Praktična kuka za dizanje omogućava lak transport, čak i na neravnom terenu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radni pritisak (bar/MPa) 1000 / 100
Protok (l/h) 980
Ulazna temperatura (°C) 45
Gorivo Električno
Snaga motora (kW) 35
Faza (Ph) 3
Napon (V) 380 - 415
Frekvencija (Hz) 50
Tip pumpe Radilica
Težina bez pribora (kg) 378
Težina (sa priborom) (kg) 392
Težina sa ambalažom (kg) 395,5
Dimenzije (D x Š x V) ( ) 1395 x 789 x 1088

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: UHP pištolj (Dump Gun)
  • Stainless steel lance: 750 mm
  • Flat jet nozzle

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 20 m
  • Sigurnosni ventil
  • Brojač radnih sati
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Classic
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Classic
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Classic
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Classic
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/100-4 Cage Classic
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Područja primene
  • Građevinarstvo
  • Industrija
  • Transport
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