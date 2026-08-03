HV 1/1 Bp Cs
Sadrži uprtač i savitljivo usisno crevo, savršene za instalaterske radove – naš moćni ručni baterijski usisivač HV 1/1 Bp Cs s praktičnim priborom za zanatski sektor.
Brzina je ključna u zanatskoj delatnosti, a tu nastupa naš ručni akumulatorski usisivač HV 1/1 Bp Cs. Uz jednostavno rukovanje, malu težinu, trajnost i veliku snagu uvek je pri ruci za usisavanje prašine od bušenja ili druge prljavštine nastale pri izvođenju instalaterskih radova. Komplet pribora posebno je prilagođen zahtevima zanatskog sektora i obuhvata zgodan uprtač, savitljivo i rastegljivo usisno crevo, mlaznicu za fuge i usisnu četku koji upotrebu velikih usisivača s kablom čine suvišnom. HV 1/1 Bp Cs takođe se može koristiti za mnoge druge poslove čišćenja, a dostupni su i kompleti pribora za usluge održavanja zgrada, čišćenje nameštaja ili vozila. Napominjemo da se pri naručivanju ove verzije uređaja sa snažnim akumulatorom Kärcher Battery Power+ zasebno mora naručiti odgovarajući punjač.
Obeležja i prednosti
Sa velikom površinom filtera i efikasnom turbinomSnažne performanse čišćenja na svim površinama.
Praktičan, lagan i fleksibilan u upotrebiOmogućava rad u svim pravcima (primena 360 °).
Ima naš ekonomičan eco!efficiency-nivoŠtedi energiju i produžava trajanje baterije. Smanjuje radnu buku.
Sa udobnom Real Time Technology
- Za prikaz preostalog vremena rada u realnom vremenu direktno na akumulatorskoj bateriji Kärcher Battery Power+.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Kapacitet posude (l)
|0,9
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|70
|Protok vazduha (l/s)
|33
|Usisavanje (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Broj potrebnih baterija (Kom)
|1
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|max. 100 (2,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 42 (3,0 Ah) Režim Power: / max. 25 (3,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 29 (2,5 Ah) Režim Power: / max. 22 (2,5 Ah)
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|1,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|313 x 115 x 315
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Dužina usisnog creva: 0.5 m
- Tip usisnog creva: Rastegljivo usisno crevo
- Uski nastavak
- Usisna četka
- Kertridž filter: Papir
- Predfilteri
- Pojas za nošenje
Oprema
- Režim eco!efficiency
Područja primene
- Optimalno za zanatlije, na primer za uklanjanje prašine od bušenja
Pribor
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