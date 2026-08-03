Brzina je ključna u zanatskoj delatnosti, a tu nastupa naš ručni akumulatorski usisivač HV 1/1 Bp Cs. Uz jednostavno rukovanje, malu težinu, trajnost i veliku snagu uvek je pri ruci za usisavanje prašine od bušenja ili druge prljavštine nastale pri izvođenju instalaterskih radova. Komplet pribora posebno je prilagođen zahtevima zanatskog sektora i obuhvata zgodan uprtač, savitljivo i rastegljivo usisno crevo, mlaznicu za fuge i usisnu četku koji upotrebu velikih usisivača s kablom čine suvišnom. HV 1/1 Bp Cs takođe se može koristiti za mnoge druge poslove čišćenja, a dostupni su i kompleti pribora za usluge održavanja zgrada, čišćenje nameštaja ili vozila. Napominjemo da se pri naručivanju ove verzije uređaja sa snažnim akumulatorom Kärcher Battery Power+ zasebno mora naručiti odgovarajući punjač.