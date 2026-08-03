HV 1/1 Bp Cs

Sadrži uprtač i savitljivo usisno crevo, savršene za instalaterske radove – naš moćni ručni baterijski usisivač HV 1/1 Bp Cs s praktičnim priborom za zanatski sektor.

Brzina je ključna u zanatskoj delatnosti, a tu nastupa naš ručni akumulatorski usisivač HV 1/1 Bp Cs. Uz jednostavno rukovanje, malu težinu, trajnost i veliku snagu uvek je pri ruci za usisavanje prašine od bušenja ili druge prljavštine nastale pri izvođenju instalaterskih radova. Komplet pribora posebno je prilagođen zahtevima zanatskog sektora i obuhvata zgodan uprtač, savitljivo i rastegljivo usisno crevo, mlaznicu za fuge i usisnu četku koji upotrebu velikih usisivača s kablom čine suvišnom. HV 1/1 Bp Cs takođe se može koristiti za mnoge druge poslove čišćenja, a dostupni su i kompleti pribora za usluge održavanja zgrada, čišćenje nameštaja ili vozila. Napominjemo da se pri naručivanju ove verzije uređaja sa snažnim akumulatorom Kärcher Battery Power+ zasebno mora naručiti odgovarajući punjač.

Obeležja i prednosti
HV 1/1 Bp Cs: Sa velikom površinom filtera i efikasnom turbinom
Sa velikom površinom filtera i efikasnom turbinom
Snažne performanse čišćenja na svim površinama.
HV 1/1 Bp Cs: Praktičan, lagan i fleksibilan u upotrebi
Praktičan, lagan i fleksibilan u upotrebi
Omogućava rad u svim pravcima (primena 360 °).
HV 1/1 Bp Cs: Ima naš ekonomičan eco!efficiency-nivo
Ima naš ekonomičan eco!efficiency-nivo
Štedi energiju i produžava trajanje baterije. Smanjuje radnu buku.
Sa udobnom Real Time Technology
  • Za prikaz preostalog vremena rada u realnom vremenu direktno na akumulatorskoj bateriji Kärcher Battery Power+.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Kapacitet posude (l) 0,9
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 70
Protok vazduha (l/s) 33
Usisavanje (mbar/kPa) 47 / 4,7
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Broj potrebnih baterija (Kom) 1
Učinak po punjenju baterije (m²) max. 100 (2,5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (/min) Režim eco!efficiency: / max. 42 (3,0 Ah) Režim Power: / max. 25 (3,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 29 (2,5 Ah) Režim Power: / max. 22 (2,5 Ah)
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 1,8
Težina sa ambalažom (kg) 2,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 313 x 115 x 315

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Dužina usisnog creva: 0.5 m
  • Tip usisnog creva: Rastegljivo usisno crevo
  • Uski nastavak
  • Usisna četka
  • Kertridž filter: Papir
  • Predfilteri
  • Pojas za nošenje

Oprema

  • Režim eco!efficiency
HV 1/1 Bp Cs
HV 1/1 Bp Cs
HV 1/1 Bp Cs
Područja primene
  • Optimalno za zanatlije, na primer za uklanjanje prašine od bušenja
Pribor
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