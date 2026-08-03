Suvi usisivač T 10/1 Adv HEPA
Robustan, izuzetno tih, sa naglaskom na higijenu: T 10/1 Adv HEPA izrađen je od 45% recikliranih sirovina¹⁾, ima odličan HEPA 14 filter i širok izbor pribora uz veliku usisnu snagu.
Usisivač za suvo usisavanje T 10/1 Adv HEPA obezbeđuje najviše standarde higijene na mestima na kojima je higijena presudna zahvaljujući HEPA 14 filteru, a krase ga održivost i izuzetna usisna snaga. Takođe je veoma robustan, ima sveobuhvatan asortiman pribora i odličan odnos cene i kvaliteta. Udeo od 45% recikliranih sirovina¹⁾ u proizvodnji čuva resurse. Model T 10/1 Adv HEPA odlikuje se izuzetno tihim radom (52 db(A)), pa se može koristiti za čišćenje tokom dana na mestima na kojima je potrebna tišina. Usisivač je veoma okretan i zaštićen od prevrtanja, sa posudom zapremine 10 litara. Dolazi sa zgodnom sklopivom ručkom koja omogućava ergonomsko prenošenje. Takođe je izdržljiv i robustan, npr. postolje, kućište, odbojnik i veliki točkovi. Uska papuča i papuča za tapacirung isporučuju se uz uređaj i mogu se držati na usisivaču kako bi uvek bile pristupačne. T 10/1 Adv HEPA isporučuje se sa mnogo pribora: usisno crevo, antistatičko koleno, lagana aluminijumska teleskopska usisna cev podesiva po visini, preklopna podna papuča, papuča za parket, uska papuča, papuča za tapacirung i HEPA 14 filter.
Obeležja i prednosti
Održivo i izdržljivo: 45% recikliranog sadržajaProizvodnja: smanjena upotreba sirovina i energije. Upotreba recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂.
Filter HEPA 14 visokog učinkaZa najviše bezbednosne standarde na higijenski osetljivim lokacijama. Visok stepen filtracije i razdvajanja: 99,995%.
Ultra tih: praktično besšuman rad sa samo 52 dB(A)Idealno rešenje za dnevno čišćenje. Redukovana buka i zagađenje čak i tokom noći. Smanjuje rizike kao što su stres ili oštećenje sluha.
Ergonomski, kompaktan i jednostavan dizajn
- Ergonomski transport: može se jednostavno nositi
- Ergonomski zavoj i udobna ručka za nošenje.
- Ne zauzima prostor i skladišti se vrzo a na jednostavan način.
Plug-in power cable
- Jednostavna i brza zamena kabla za napajanje čak i bez prethodnog znanja.
- Proces čišćenja može biti neometano nastavljen.
- Smanjuje troškove servisa.
Ručno skladištenje kabla
- Punjač se može brzo spakovati.
- Ušteda vremena: skladištenje kabla za samo nekoliko sekundi.
- Kabl se neće umrsiti i uvek je namotan.
Mala težina
- Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
- Lako se prenosi preko stepenica i merdevina.
Koncept rada jednostavan za korišćenje
- Veliko dugme za uključivanje i isključivanje.
- Brzo i jednostavno uključivanje uređaja nogom ili rukom.
- Praktična parking pozicija za uredno skladištenje
Širok asortiman dodataka
- Mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine i mlaznica za tapacirani materijal.
- Visokokvalitetna filter korpa i filter kesa napravljene od flica.
- Lagana teleskopska usisna cev napravljena je od aluminijuma i podesiva po visini.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
- Mlaznica za pukotine i mlaznica za tapacirani prostor: smeštene su u glavi mašine.
- Skladištenje koje štedi prostor, uvek lako dostupno.
- Bezbedan i praktičan transport mašine i dodatne opreme.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Usisavanje (mbar/kPa)
|185 / 18
|Protok vazduha (l/s)
|40
|Nominalna snaga (W)
|585
|Kapacitet posude (l)
|10
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|12
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|52
|Težina bez pribora (kg)
|6,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|10
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|430 x 255 x 370
Svi plastični delovi, bez pribora¹⁾
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
- Teleskopska usisna cev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska usisna cev, materijal: Aluminijum
- Preklopna podna papučica
- Nastavak za parket
- Nastavak za tapacir
- Uski nastavak
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Filter za zaštitu motora
- HEPA tip filtera: HEPA 14 filter
- Trajna korpa filtera: flis
Oprema
- Materijal posude: Plastičan i recikliran materijal
- Pametni sistem za uvlačenje kabla
- Plug-in power cable: standard
- Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
- Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Videos
Područja primene
- Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Tvrdi podovi
- Tepisi
- Dnevno čišćenje
Pribor
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