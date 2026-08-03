Usisivač za suvo usisavanje T 10/1 Adv HEPA obezbeđuje najviše standarde higijene na mestima na kojima je higijena presudna zahvaljujući HEPA 14 filteru, a krase ga održivost i izuzetna usisna snaga. Takođe je veoma robustan, ima sveobuhvatan asortiman pribora i odličan odnos cene i kvaliteta. Udeo od 45% recikliranih sirovina¹⁾ u proizvodnji čuva resurse. Model T 10/1 Adv HEPA odlikuje se izuzetno tihim radom (52 db(A)), pa se može koristiti za čišćenje tokom dana na mestima na kojima je potrebna tišina. Usisivač je veoma okretan i zaštićen od prevrtanja, sa posudom zapremine 10 litara. Dolazi sa zgodnom sklopivom ručkom koja omogućava ergonomsko prenošenje. Takođe je izdržljiv i robustan, npr. postolje, kućište, odbojnik i veliki točkovi. Uska papuča i papuča za tapacirung isporučuju se uz uređaj i mogu se držati na usisivaču kako bi uvek bile pristupačne. T 10/1 Adv HEPA isporučuje se sa mnogo pribora: usisno crevo, antistatičko koleno, lagana aluminijumska teleskopska usisna cev podesiva po visini, preklopna podna papuča, papuča za parket, uska papuča, papuča za tapacirung i HEPA 14 filter.