Suvi usisivač T 10/1 Adv HEPA

Robustan, izuzetno tih, sa naglaskom na higijenu: T 10/1 Adv HEPA izrađen je od 45% recikliranih sirovina¹⁾, ima odličan HEPA 14 filter i širok izbor pribora uz veliku usisnu snagu.

Usisivač za suvo usisavanje T 10/1 Adv HEPA obezbeđuje najviše standarde higijene na mestima na kojima je higijena presudna zahvaljujući HEPA 14 filteru, a krase ga održivost i izuzetna usisna snaga. Takođe je veoma robustan, ima sveobuhvatan asortiman pribora i odličan odnos cene i kvaliteta. Udeo od 45% recikliranih sirovina¹⁾ u proizvodnji čuva resurse. Model T 10/1 Adv HEPA odlikuje se izuzetno tihim radom (52 db(A)), pa se može koristiti za čišćenje tokom dana na mestima na kojima je potrebna tišina. Usisivač je veoma okretan i zaštićen od prevrtanja, sa posudom zapremine 10 litara. Dolazi sa zgodnom sklopivom ručkom koja omogućava ergonomsko prenošenje. Takođe je izdržljiv i robustan, npr. postolje, kućište, odbojnik i veliki točkovi. Uska papuča i papuča za tapacirung isporučuju se uz uređaj i mogu se držati na usisivaču kako bi uvek bile pristupačne. T 10/1 Adv HEPA isporučuje se sa mnogo pribora: usisno crevo, antistatičko koleno, lagana aluminijumska teleskopska usisna cev podesiva po visini, preklopna podna papuča, papuča za parket, uska papuča, papuča za tapacirung i HEPA 14 filter.

Obeležja i prednosti
Suvi usisivač T 10/1 Adv HEPA: Održivo i izdržljivo: 45% recikliranog sadržaja
Održivo i izdržljivo: 45% recikliranog sadržaja
Proizvodnja: smanjena upotreba sirovina i energije. Upotreba recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂.
Suvi usisivač T 10/1 Adv HEPA: Filter HEPA 14 visokog učinka
Filter HEPA 14 visokog učinka
Za najviše bezbednosne standarde na higijenski osetljivim lokacijama. Visok stepen filtracije i razdvajanja: 99,995%.
Suvi usisivač T 10/1 Adv HEPA: Ultra tih: praktično besšuman rad sa samo 52 dB(A)
Ultra tih: praktično besšuman rad sa samo 52 dB(A)
Idealno rešenje za dnevno čišćenje. Redukovana buka i zagađenje čak i tokom noći. Smanjuje rizike kao što su stres ili oštećenje sluha.
Ergonomski, kompaktan i jednostavan dizajn
  • Ergonomski transport: može se jednostavno nositi
  • Ergonomski zavoj i udobna ručka za nošenje.
  • Ne zauzima prostor i skladišti se vrzo a na jednostavan način.
Plug-in power cable
  • Jednostavna i brza zamena kabla za napajanje čak i bez prethodnog znanja.
  • Proces čišćenja može biti neometano nastavljen.
  • Smanjuje troškove servisa.
Ručno skladištenje kabla
  • Punjač se može brzo spakovati.
  • Ušteda vremena: skladištenje kabla za samo nekoliko sekundi.
  • Kabl se neće umrsiti i uvek je namotan.
Mala težina
  • Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
  • Lako se prenosi preko stepenica i merdevina.
Koncept rada jednostavan za korišćenje
  • Veliko dugme za uključivanje i isključivanje.
  • Brzo i jednostavno uključivanje uređaja nogom ili rukom.
  • Praktična parking pozicija za uredno skladištenje
Širok asortiman dodataka
  • Mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine i mlaznica za tapacirani materijal.
  • Visokokvalitetna filter korpa i filter kesa napravljene od flica.
  • Lagana teleskopska usisna cev napravljena je od aluminijuma i podesiva po visini.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
  • Mlaznica za pukotine i mlaznica za tapacirani prostor: smeštene su u glavi mašine.
  • Skladištenje koje štedi prostor, uvek lako dostupno.
  • Bezbedan i praktičan transport mašine i dodatne opreme.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Usisavanje (mbar/kPa) 185 / 18
Protok vazduha (l/s) 40
Nominalna snaga (W) 585
Kapacitet posude (l) 10
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 12
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 52
Težina bez pribora (kg) 6,6
Težina sa ambalažom (kg) 10
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 430 x 255 x 370

Svi plastični delovi, bez pribora¹⁾

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
  • Teleskopska usisna cev: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopska usisna cev, materijal: Aluminijum
  • Preklopna podna papučica
  • Nastavak za parket
  • Nastavak za tapacir
  • Uski nastavak
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Filter za zaštitu motora
  • HEPA tip filtera: HEPA 14 filter
  • Trajna korpa filtera: flis

Oprema

  • Materijal posude: Plastičan i recikliran materijal
  • Pametni sistem za uvlačenje kabla
  • Plug-in power cable: standard
  • Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
  • Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Suvi usisivač T 10/1 Adv HEPA
Suvi usisivač T 10/1 Adv HEPA
Suvi usisivač T 10/1 Adv HEPA
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Područja primene
  • Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Dnevno čišćenje
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