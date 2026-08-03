Suvi usisivač T 10/1 Corded
Ultra-tih, izdržljiv i održiv, usisivač za suvo usisavanje T 10/1 napravljen je od 45% recikliranog materijala i nudi odličnu usisnu snagu uz ergonomski dizajn prilagođen korisniku.
T 10/1 napravljen je od 45% recikliranog materijala¹⁾, čime se čuvaju resursi i štedi energija tokom procesa proizvodnje. Ovaj model impresionira prvoklasnom usisnom snagom, održivošću, robusnošću i izuzetnim odnosom cene i kvaliteta. Uprkos velikoj snazi usisavanja, T 10/1 radi na samo 52 dB(A) i stoga je izuzetno tih, što omogućava njegovu upotrebu bez poteškoća tokom dana i u prostorima osetljivim na buku. Kompaktna mašina nudi praktičnu, sklopivu dršku za nošenje za ergonomski transport, a uz to je stabilna i veoma pokretljiva. Zapremina rezervoara usisivača iznosi 10 litara, a njegova dugovečnost i izdržljivost vidljivi su u detaljima kao što su šasija, kućište, branik i veliki točkovi. Mlaznica za fuge koja je uključena u obim isporuke može se odložiti u integrisani prostor za pribor, pa je tako uvek nadohvat ruke. Kao opcija se može dokupiti i visokoefikasni HEPA 14 filter.
Obeležja i prednosti
Održivo i izdržljivo: 45% recikliranog sadržajaProizvodnja: smanjena upotreba sirovina i energije. Upotreba recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂.
Ultra tih: praktično besšuman rad sa samo 52 dB(A)Idealno rešenje za dnevno čišćenje. Redukovana buka i zagađenje čak i tokom noći. Smanjuje rizike kao što su stres ili oštećenje sluha.
Ergonomski, kompaktan i jednostavan dizajnErgonomski transport: može se jednostavno nositi Ergonomski zavoj i udobna ručka za nošenje. Ne zauzima prostor i skladišti se vrzo a na jednostavan način.
Plug-in power cable
- Jednostavna i brza zamena kabla za napajanje čak i bez prethodnog znanja.
- Proces čišćenja može se neometano nastaviti.
- Smanjuje troškove servisa.
Ručno skladištenje kabla
- Punjač se može brzo spakovati.
- Ušteda vremena: skladištenje kabla za samo nekoliko sekundi.
- Kabl se neće umrsiti i uvek je namotan.
Mala težina
- Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
- Lako se prenosi preko stepenica i merdevina.
Koncept rada jednostavan za korišćenje
- Veliko dugme za uključivanje i isključivanje.
- Brzo i jednostavno uključivanje uređaja nogom ili rukom.
- Praktična parking pozicija za uredno skladištenje
Visoko efikasan HEPA 14 filter može se naknadno naručiti
- Za najviše bezbednosne standarde na higijenski osetljivim lokacijama.
- Visok stepen filtracije i razdvajanja: 99,995%.
Korpa glavnog filtera
- Izdržljiv, pouzdan i održiv.
- Napravljeno od flisa.
- Može se prati ručno na 30 °C i ponovo koristiti.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
- Mlaznica za čišćenje pukotina može se čuvati u glavi mašine.
- Skladištenje koje štedi prostor, uvek lako dostupno.
- Bezbedan i praktičan transport mašine i dodatne opreme.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Usisavanje (mbar/kPa)
|185 / 18
|Protok vazduha (l/s)
|40
|Nominalna snaga (W)
|585
|Kapacitet posude (l)
|10
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|12
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|52
|Težina bez pribora (kg)
|6,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|9,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|430 x 255 x 370
Svi plastični delovi, bez pribora¹⁾
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 505 mm
- Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
- Preklopna podna papučica
- Uski nastavak
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Filter za zaštitu motora
- Trajna korpa filtera: flis
Oprema
- Materijal posude: Plastičan i recikliran materijal
- Pametni sistem za uvlačenje kabla
- Plug-in power cable: standard
- Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
- Parkirni položaj podne mlaznice
- Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Videos
Područja primene
- Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Tvrdi podovi
- Tepisi
- Dnevno čišćenje
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