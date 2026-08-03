T 10/1 napravljen je od 45% recikliranog materijala¹⁾, čime se čuvaju resursi i štedi energija tokom procesa proizvodnje. Ovaj model impresionira prvoklasnom usisnom snagom, održivošću, robusnošću i izuzetnim odnosom cene i kvaliteta. Uprkos velikoj snazi usisavanja, T 10/1 radi na samo 52 dB(A) i stoga je izuzetno tih, što omogućava njegovu upotrebu bez poteškoća tokom dana i u prostorima osetljivim na buku. Kompaktna mašina nudi praktičnu, sklopivu dršku za nošenje za ergonomski transport, a uz to je stabilna i veoma pokretljiva. Zapremina rezervoara usisivača iznosi 10 litara, a njegova dugovečnost i izdržljivost vidljivi su u detaljima kao što su šasija, kućište, branik i veliki točkovi. Mlaznica za fuge koja je uključena u obim isporuke može se odložiti u integrisani prostor za pribor, pa je tako uvek nadohvat ruke. Kao opcija se može dokupiti i visokoefikasni HEPA 14 filter.