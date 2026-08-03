Suvi usisivač T 10/1 Corded

Ultra-tih, izdržljiv i održiv, usisivač za suvo usisavanje T 10/1 napravljen je od 45% recikliranog materijala i nudi odličnu usisnu snagu uz ergonomski dizajn prilagođen korisniku.

T 10/1 napravljen je od 45% recikliranog materijala¹⁾, čime se čuvaju resursi i štedi energija tokom procesa proizvodnje. Ovaj model impresionira prvoklasnom usisnom snagom, održivošću, robusnošću i izuzetnim odnosom cene i kvaliteta. Uprkos velikoj snazi usisavanja, T 10/1 radi na samo 52 dB(A) i stoga je izuzetno tih, što omogućava njegovu upotrebu bez poteškoća tokom dana i u prostorima osetljivim na buku. Kompaktna mašina nudi praktičnu, sklopivu dršku za nošenje za ergonomski transport, a uz to je stabilna i veoma pokretljiva. Zapremina rezervoara usisivača iznosi 10 litara, a njegova dugovečnost i izdržljivost vidljivi su u detaljima kao što su šasija, kućište, branik i veliki točkovi. Mlaznica za fuge koja je uključena u obim isporuke može se odložiti u integrisani prostor za pribor, pa je tako uvek nadohvat ruke. Kao opcija se može dokupiti i visokoefikasni HEPA 14 filter.

Obeležja i prednosti
Suvi usisivač T 10/1 Corded: Održivo i izdržljivo: 45% recikliranog sadržaja
Održivo i izdržljivo: 45% recikliranog sadržaja
Proizvodnja: smanjena upotreba sirovina i energije. Upotreba recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂.
Suvi usisivač T 10/1 Corded: Ultra tih: praktično besšuman rad sa samo 52 dB(A)
Ultra tih: praktično besšuman rad sa samo 52 dB(A)
Idealno rešenje za dnevno čišćenje. Redukovana buka i zagađenje čak i tokom noći. Smanjuje rizike kao što su stres ili oštećenje sluha.
Suvi usisivač T 10/1 Corded: Ergonomski, kompaktan i jednostavan dizajn
Ergonomski, kompaktan i jednostavan dizajn
Ergonomski transport: može se jednostavno nositi Ergonomski zavoj i udobna ručka za nošenje. Ne zauzima prostor i skladišti se vrzo a na jednostavan način.
Plug-in power cable
  • Jednostavna i brza zamena kabla za napajanje čak i bez prethodnog znanja.
  • Proces čišćenja može se neometano nastaviti.
  • Smanjuje troškove servisa.
Ručno skladištenje kabla
  • Punjač se može brzo spakovati.
  • Ušteda vremena: skladištenje kabla za samo nekoliko sekundi.
  • Kabl se neće umrsiti i uvek je namotan.
Mala težina
  • Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
  • Lako se prenosi preko stepenica i merdevina.
Koncept rada jednostavan za korišćenje
  • Veliko dugme za uključivanje i isključivanje.
  • Brzo i jednostavno uključivanje uređaja nogom ili rukom.
  • Praktična parking pozicija za uredno skladištenje
Visoko efikasan HEPA 14 filter može se naknadno naručiti
  • Za najviše bezbednosne standarde na higijenski osetljivim lokacijama.
  • Visok stepen filtracije i razdvajanja: 99,995%.
Korpa glavnog filtera
  • Izdržljiv, pouzdan i održiv.
  • Napravljeno od flisa.
  • Može se prati ručno na 30 °C i ponovo koristiti.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
  • Mlaznica za čišćenje pukotina može se čuvati u glavi mašine.
  • Skladištenje koje štedi prostor, uvek lako dostupno.
  • Bezbedan i praktičan transport mašine i dodatne opreme.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Usisavanje (mbar/kPa) 185 / 18
Protok vazduha (l/s) 40
Nominalna snaga (W) 585
Kapacitet posude (l) 10
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 12
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 52
Težina bez pribora (kg) 6,6
Težina sa ambalažom (kg) 9,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 430 x 255 x 370

Svi plastični delovi, bez pribora¹⁾

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
  • Preklopna podna papučica
  • Uski nastavak
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Filter za zaštitu motora
  • Trajna korpa filtera: flis

Oprema

  • Materijal posude: Plastičan i recikliran materijal
  • Pametni sistem za uvlačenje kabla
  • Plug-in power cable: standard
  • Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
  • Parkirni položaj podne mlaznice
  • Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Suvi usisivač T 10/1 Corded
Suvi usisivač T 10/1 Corded
Suvi usisivač T 10/1 Corded
Videos
Područja primene
  • Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Dnevno čišćenje
Pribor
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