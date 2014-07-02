Nasuprot standardnim usisivačima sa izrazito lakim i kompaktnim suvim usisivačem T 7/1 eco!efficiency možete da postignete uštedu energije do 40 %. Zahvaljujući ojačanom permanentnom glavnom filteru moguće je usisavanje bez filter kese. Utični mrežni kabl od 7 omogućuje brzu zamenu kabla. Kuka za kabl na glavi uređaja brine za to da kabl u svako doba možete brzo i sigurno da uskladištite. Pri tome antistatički krivak brine za značajno smanjenje elektrostatičkog pražnjenja.