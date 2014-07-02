Suvi usisivač T 7/1 eco!efficiency

Laki T 7/1 eco!efficiency štedi 40 % energije i opremljen je ojačanom korpom za glavni filter za usisavanje bez filter kese, skidivim kablom od 7 m, kukom za kabl i antistatičkim krivakom.

Nasuprot standardnim usisivačima sa izrazito lakim i kompaktnim suvim usisivačem T 7/1 eco!efficiency možete da postignete uštedu energije do 40 %. Zahvaljujući ojačanom permanentnom glavnom filteru moguće je usisavanje bez filter kese. Utični mrežni kabl od 7 omogućuje brzu zamenu kabla. Kuka za kabl na glavi uređaja brine za to da kabl u svako doba možete brzo i sigurno da uskladištite. Pri tome antistatički krivak brine za značajno smanjenje elektrostatičkog pražnjenja.

Obeležja i prednosti
Suvi usisivač T 7/1 eco!efficiency: Izuzetno jaka korpa trajnog glavnog filtera
Izuzetno jaka korpa trajnog glavnog filtera
Usisavanje bez filterske vrećice – takođe i tokom dugih intervala.
Suvi usisivač T 7/1 eco!efficiency: Kuka za kabl
Kuka za kabl
Mrežni kabl se jednostavno postavi na kvačice za kabl. Tako je moguće izbeći opasna spoticanja tokom transporta.
Suvi usisivač T 7/1 eco!efficiency: Accessory storage
Accessory storage
Udobno odlaganje pribora na zadnjoj strani uređaja.
Jednostavan za servis
  • Kabl se nakon otpuštanja 2 zavrtnja može brzo i bez predznanja zameniti. Ovo štedi vreme i troškove servisa.
Nožni prekidač kao dopunska pogodnost
  • Bez saginjanja tokom rada.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Usisavanje (mbar/kPa) 185 / 18,5
Protok vazduha (l/s) 46
Nominalna snaga (W) 500
Kapacitet posude (l) 7
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 62
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 5,7
Težina sa ambalažom (kg) 7,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 350 x 310 x 340

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
  • Preklopna podna papučica
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Filter za zaštitu motora
  • Trajna korpa filtera: flis

Oprema

  • Materijal posude: Plastika
  • Kuka za kabl
  • Plug-in power cable: standard
Suvi usisivač T 7/1 eco!efficiency
Suvi usisivač T 7/1 eco!efficiency
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