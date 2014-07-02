Suvi usisivač T 7/1 eco!efficiency
Laki T 7/1 eco!efficiency štedi 40 % energije i opremljen je ojačanom korpom za glavni filter za usisavanje bez filter kese, skidivim kablom od 7 m, kukom za kabl i antistatičkim krivakom.
Nasuprot standardnim usisivačima sa izrazito lakim i kompaktnim suvim usisivačem T 7/1 eco!efficiency možete da postignete uštedu energije do 40 %. Zahvaljujući ojačanom permanentnom glavnom filteru moguće je usisavanje bez filter kese. Utični mrežni kabl od 7 omogućuje brzu zamenu kabla. Kuka za kabl na glavi uređaja brine za to da kabl u svako doba možete brzo i sigurno da uskladištite. Pri tome antistatički krivak brine za značajno smanjenje elektrostatičkog pražnjenja.
Obeležja i prednosti
Izuzetno jaka korpa trajnog glavnog filteraUsisavanje bez filterske vrećice – takođe i tokom dugih intervala.
Kuka za kablMrežni kabl se jednostavno postavi na kvačice za kabl. Tako je moguće izbeći opasna spoticanja tokom transporta.
Accessory storageUdobno odlaganje pribora na zadnjoj strani uređaja.
Jednostavan za servis
- Kabl se nakon otpuštanja 2 zavrtnja može brzo i bez predznanja zameniti. Ovo štedi vreme i troškove servisa.
Nožni prekidač kao dopunska pogodnost
- Bez saginjanja tokom rada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Usisavanje (mbar/kPa)
|185 / 18,5
|Protok vazduha (l/s)
|46
|Nominalna snaga (W)
|500
|Kapacitet posude (l)
|7
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|62
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|5,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|350 x 310 x 340
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 505 mm
- Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
- Preklopna podna papučica
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Filter za zaštitu motora
- Trajna korpa filtera: flis
Oprema
- Materijal posude: Plastika
- Kuka za kabl
- Plug-in power cable: standard
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