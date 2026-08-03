Uspravni usisivač sa četkom CV 48/2
Ergonomski usisivač sa četkom za tepihe CV 48/2 sa priborom i držačem kabla. Zamen četke bez alata i sistem za brzu izmenu mrežnog kabla. Visok nivo površinske efikasnosti.
Veoma jednostavan za rukovanje, serijski opremljen sa korisnim dodacima i sa posebno velikom radnom širinom izuzetno je pogodan za velike površine: Naš usisivač sa četkom za tepihe CV 48/2 ima sve što Vam je potrebno za brzo, efikasno i pažljivo čišćenje. Pri tome su, zahvaljujući maloj težini u ruci, mogući duži periodi rada bez zamaranja. Dodatna oprema integrisana na uređaju garantuje da će i male niše i periferna područja biti temeljno očišćeni. Dobro osmišljena rešenja kako što je vizuelna pomoć pri podešavanju četke za prilagođavanje četke visini vlakana tepiha ili patentirani sistem uklanjanja koji omogućava zamenu filcane filterske kese otporne na cepanje gotovo bez prašine. Oprema CV 48/2 je proširena sistemom za brzu izmenu mrežnog kabla, kao i mogućnošću zamene četke bez upotrebe alata. Ovaj moćan uređaj je pogodan za najrazličitije oblasti primene, od hotelijerstva i gastronomije, preko maloprodajnih objekata i javnih ustanova, pa do izložbenih prostora.
Obeležja i prednosti
Indikator lampicaIndikator lampica pokazuje kada je potrebno podesiti valjkastu četku kako bi se postigao najbolji rezultat čišćenja.
Sistem za brzu zamenu mrežnog kablaZamena mrežnog kabla bez predznanja, štedi vreme i novac.
Fleksibilne mogućnosti čišćenjaRastegljivo usisno crevo se može jednostavno skinuti. Tako se zapušenja lako i bez muke mogu otkloniti.
Zamena čekinja bez upotrebe alata
- Zamena valjka četke bez alata za par sekundi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Radna širina (cm)
|48
|Usisavanje (mbar/kPa)
|200 / 20
|Protok vazduha (l/s)
|40
|Nominalna snaga (W)
|850
|Kapacitet posude (l)
|5,5
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|12
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|65
|Snaga četke (W)
|150
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|9,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|13,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|370 x 485 x 1215
Scope of supply
- Uski nastavak
- Nastavak za tapacir
- Odvojiva usisna cev
- Rastegljivo usisno crevo
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Valjkasta četka, standardna oprema: 1 Kom
Oprema
- Indikator statusa filtera
- Plug-in power cable: standard
- Drška
- Ručka podesiva po visini
Videos
Pribor
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