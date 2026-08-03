Veoma jednostavan za rukovanje, serijski opremljen sa korisnim dodacima i sa posebno velikom radnom širinom izuzetno je pogodan za velike površine: Naš usisivač sa četkom za tepihe CV 48/2 ima sve što Vam je potrebno za brzo, efikasno i pažljivo čišćenje. Pri tome su, zahvaljujući maloj težini u ruci, mogući duži periodi rada bez zamaranja. Dodatna oprema integrisana na uređaju garantuje da će i male niše i periferna područja biti temeljno očišćeni. Dobro osmišljena rešenja kako što je vizuelna pomoć pri podešavanju četke za prilagođavanje četke visini vlakana tepiha ili patentirani sistem uklanjanja koji omogućava zamenu filcane filterske kese otporne na cepanje gotovo bez prašine. Oprema CV 48/2 je proširena sistemom za brzu izmenu mrežnog kabla, kao i mogućnošću zamene četke bez upotrebe alata. Ovaj moćan uređaj je pogodan za najrazličitije oblasti primene, od hotelijerstva i gastronomije, preko maloprodajnih objekata i javnih ustanova, pa do izložbenih prostora.