Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te H

Sa zagarantovanom efikasnošću filtriranja od 99,995 posto, mokro/suvi usisivač 30/1 Tact Te H predstavlja prvi izbor za odstranjivanje prašine razreda H koja je opasna za zdravlje.

Kod sanacija u starim zgradama nikada ne znamo šta nas očekuje. Tu često dolazi do oslobađanja azbesta i drugih po zdravlje opasnih i kancerogenih materija koje treba odmah ukloniti. S uređajem NT 30/1 Tact Te H pri ruci imate odgovarajući mokro/suvi usisivač za ovakve zadatke. Izuzetno kompaktan i vrlo pokretan, ne uzima u obzir samo osnovne spoljašnje uslove već je ispitan i odobren za svu prašinu razreda H. Zahvaljujući inovativnom novom dvostrukom filtriranju s jedne strane se može usisati opasna prašina uz pomoć sigurnosne filterske kese, dok je s druge strane moguće usisati i veliku količinu manje opasne prašine, i to direktno u rezervoar zapremine 30 litara. Pri tome se koristi dodatno poboljšani, visokoefikasni sistem čišćenja filtera Tact. Tako uređaj postiže zagarantovanu efikasnost filtriranja od 99,995 posto. Praktična utičnica za uređaje s automatskim zaletom, kao i kompletno antistatički oblik uključujući pribor zaokružuju promišljeni koncept našeg uređaja NT 30/1 Tact Te H.

Obeležja i prednosti
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te H: Sistem za filtriranje sa H filterom i sistemom za čišćenje filtera Tact
Sistem za filtriranje sa H filterom i sistemom za čišćenje filtera Tact
Direktno usisavanje manje opasne prašine u rezervoar. Efikasnost filtriranja: 99,995 posto. Maksimalna zaštita zdravlja bez gubitaka na snazi usisavanja i trajnosti filtera.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te H: Ispunjava zahteve ispitivanja razreda prašine H s dodatnim ispitivanjem „Azbest“ prema TRGS 519
Ispunjava zahteve ispitivanja razreda prašine H s dodatnim ispitivanjem „Azbest“ prema TRGS 519
Za prašinu koja sadrži azbest u Nemačkoj se smeju koristiti samo sigurnosni usisivači s ovim odobrenjem.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te H: Sertifikat ACD
Sertifikat ACD
Odobren za usisavanje zapaljive prašine. Sertifikovan prema IEC 60335-2-69:2021. Povećana bezbednost korisnika.
Sistem Tact za čišćenje filtera sa senzorom
  • Obezbeđuje maksimalnu usisnu snagu i moć filtriranja.
  • Optimalna učestalost čišćenja filtera shodno potrebama.
  • Minimalne emisije buke.
Kompletan antistatički sistem s provododnim priborom
  • Povećana bezbednost korisnika.
  • Rasipanje elektrostatičkog naboja.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
  • Električni alat lako se priključuje na usisivač.
  • Lako rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
  • Energetska efikasnost: usisivač se samostalno isključuje.
Sigurnosni usisivač za prašinu klase H
  • Efikasnost filtracije od 99,995%.
  • Elektronski nadzor zapreminskog protoka.
  • Obezbeđuje čista i bezbedna radna mesta.
Sigurnosni/HEPA ravni naborani filter
  • Sertifikovan za klasu prašine H. Stepen izdvajanja prašine: 99,995%.
  • Poliesterska vlakna sa dvostrukim PTFE premazom: otporno na truljenje i vlagu.
  • Savršen za usisavanje tečnosti, sitne i krupne nečistoće.
Adapter za električni alat
  • Omogućava bušenje, testerisanje i brušenje bez prašine pomoću električnog alata.
  • Dolazi s gumenim nastavkom i obrtnim prstenom za propušteni vazduh.
  • Obrtni prsten za podešavanje usisne snage.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Protok vazduha (l/s) 74
Usisavanje (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet posude (l) 30
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Materijal kabla Guma
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 69
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 14,4
Težina sa ambalažom (kg) 19,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 560 x 370 x 580

Scope of supply

  • Bezbednosna filterska vrećica: 1 Kom
  • Dužina usisnog creva: 4 m
  • Tip usisnog creva: električno provodljivo
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
  • Krivina: električno provodljivo
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
  • Uski nastavak
  • Adapter za električne alate
  • Ravni plisirani filter: PTFE HEPA
  • PE plastična kesa za odlaganje bez prašine: 1 Kom

Oprema

  • Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
  • Antistatic system
  • Čvrst odbojnik
  • Klasa zaštite: I
  • Stoper upravljačkog valjka
  • Čišćenje filtera: Čišćenje filtera Tact pomoću senzora, shodno potrebama
  • Materijal posude: Plastika
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te H
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te H
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Područja primene
  • Sigurnosni usisivač razreda prašine H za sigurno odstranjivanje prašine koja ugrožava zdravlje i izaziva rak.
  • Za usisavanje sitne i krupne nečistoće
  • Odobren za uklanjanje azbesta prema nemačkom propisu o bezbednosti i zdravlju na radu TRGS 519
  • Prikladan za usisavanje zapaljive prašine u skladu s ACD standardom IEC 60335-2-69:2021 (uređaj za usisavanje zapaljive prašine)
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