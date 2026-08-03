Kod sanacija u starim zgradama nikada ne znamo šta nas očekuje. Tu često dolazi do oslobađanja azbesta i drugih po zdravlje opasnih i kancerogenih materija koje treba odmah ukloniti. S uređajem NT 30/1 Tact Te H pri ruci imate odgovarajući mokro/suvi usisivač za ovakve zadatke. Izuzetno kompaktan i vrlo pokretan, ne uzima u obzir samo osnovne spoljašnje uslove već je ispitan i odobren za svu prašinu razreda H. Zahvaljujući inovativnom novom dvostrukom filtriranju s jedne strane se može usisati opasna prašina uz pomoć sigurnosne filterske kese, dok je s druge strane moguće usisati i veliku količinu manje opasne prašine, i to direktno u rezervoar zapremine 30 litara. Pri tome se koristi dodatno poboljšani, visokoefikasni sistem čišćenja filtera Tact. Tako uređaj postiže zagarantovanu efikasnost filtriranja od 99,995 posto. Praktična utičnica za uređaje s automatskim zaletom, kao i kompletno antistatički oblik uključujući pribor zaokružuju promišljeni koncept našeg uređaja NT 30/1 Tact Te H.