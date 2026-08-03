Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te H
Sa zagarantovanom efikasnošću filtriranja od 99,995 posto, mokro/suvi usisivač 30/1 Tact Te H predstavlja prvi izbor za odstranjivanje prašine razreda H koja je opasna za zdravlje.
Kod sanacija u starim zgradama nikada ne znamo šta nas očekuje. Tu često dolazi do oslobađanja azbesta i drugih po zdravlje opasnih i kancerogenih materija koje treba odmah ukloniti. S uređajem NT 30/1 Tact Te H pri ruci imate odgovarajući mokro/suvi usisivač za ovakve zadatke. Izuzetno kompaktan i vrlo pokretan, ne uzima u obzir samo osnovne spoljašnje uslove već je ispitan i odobren za svu prašinu razreda H. Zahvaljujući inovativnom novom dvostrukom filtriranju s jedne strane se može usisati opasna prašina uz pomoć sigurnosne filterske kese, dok je s druge strane moguće usisati i veliku količinu manje opasne prašine, i to direktno u rezervoar zapremine 30 litara. Pri tome se koristi dodatno poboljšani, visokoefikasni sistem čišćenja filtera Tact. Tako uređaj postiže zagarantovanu efikasnost filtriranja od 99,995 posto. Praktična utičnica za uređaje s automatskim zaletom, kao i kompletno antistatički oblik uključujući pribor zaokružuju promišljeni koncept našeg uređaja NT 30/1 Tact Te H.
Obeležja i prednosti
Sistem za filtriranje sa H filterom i sistemom za čišćenje filtera TactDirektno usisavanje manje opasne prašine u rezervoar. Efikasnost filtriranja: 99,995 posto. Maksimalna zaštita zdravlja bez gubitaka na snazi usisavanja i trajnosti filtera.
Ispunjava zahteve ispitivanja razreda prašine H s dodatnim ispitivanjem „Azbest“ prema TRGS 519Za prašinu koja sadrži azbest u Nemačkoj se smeju koristiti samo sigurnosni usisivači s ovim odobrenjem.
Sertifikat ACDOdobren za usisavanje zapaljive prašine. Sertifikovan prema IEC 60335-2-69:2021. Povećana bezbednost korisnika.
Sistem Tact za čišćenje filtera sa senzorom
- Obezbeđuje maksimalnu usisnu snagu i moć filtriranja.
- Optimalna učestalost čišćenja filtera shodno potrebama.
- Minimalne emisije buke.
Kompletan antistatički sistem s provododnim priborom
- Povećana bezbednost korisnika.
- Rasipanje elektrostatičkog naboja.
- Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
- Električni alat lako se priključuje na usisivač.
- Lako rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
- Energetska efikasnost: usisivač se samostalno isključuje.
Sigurnosni usisivač za prašinu klase H
- Efikasnost filtracije od 99,995%.
- Elektronski nadzor zapreminskog protoka.
- Obezbeđuje čista i bezbedna radna mesta.
Sigurnosni/HEPA ravni naborani filter
- Sertifikovan za klasu prašine H. Stepen izdvajanja prašine: 99,995%.
- Poliesterska vlakna sa dvostrukim PTFE premazom: otporno na truljenje i vlagu.
- Savršen za usisavanje tečnosti, sitne i krupne nečistoće.
Adapter za električni alat
- Omogućava bušenje, testerisanje i brušenje bez prašine pomoću električnog alata.
- Dolazi s gumenim nastavkom i obrtnim prstenom za propušteni vazduh.
- Obrtni prsten za podešavanje usisne snage.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Protok vazduha (l/s)
|74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet posude (l)
|30
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Materijal kabla
|Guma
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|69
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|14,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|19,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Bezbednosna filterska vrećica: 1 Kom
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Tip usisnog creva: električno provodljivo
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Krivina: električno provodljivo
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Adapter za električne alate
- Ravni plisirani filter: PTFE HEPA
- PE plastična kesa za odlaganje bez prašine: 1 Kom
Oprema
- Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
- Antistatic system
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
- Čišćenje filtera: Čišćenje filtera Tact pomoću senzora, shodno potrebama
- Materijal posude: Plastika
Videos
Područja primene
- Sigurnosni usisivač razreda prašine H za sigurno odstranjivanje prašine koja ugrožava zdravlje i izaziva rak.
- Za usisavanje sitne i krupne nečistoće
- Odobren za uklanjanje azbesta prema nemačkom propisu o bezbednosti i zdravlju na radu TRGS 519
- Prikladan za usisavanje zapaljive prašine u skladu s ACD standardom IEC 60335-2-69:2021 (uređaj za usisavanje zapaljive prašine)
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