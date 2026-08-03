NT 27/1 Advanced je kompaktan, okretan i naročito jednostavan za rukovanje usisivač za mokro i suvo usisavanje za univerzalnu komercijalnu primenu. Snažni ventilator proizvodi enormnu usisnu snagu. Jedinica je opremljena velikim patronskim filterom. Mehanički sistem s plovkom prekida usisni tok čim je u posudi dostignut maksimalni nivo napunjenosti i sprečava prelivanje. Praktični sistem spojnica ubrzava i pojednostavljuje promenu pribora. Pet glatkih obrtnih točkića garantuje odličnu upravljivost i stabilnost poput stene. Na glavi turbine nalazi se praktična ravna podloga za odlaganje sitnica. Celo kućište napravljeno je od plastike otporne na udarce. Mašina se odlikuje i držačem pribora i kukom na kojoj kabl stoji uredno odložen. Ergonomija drške za nošenje čini jedinicu lakom i praktičnom za transport, zajedno sa celokupnim priborom. Usisivač NT 27/1 Advanced je potpuno okružen štitnikom koji, osim mašine, štiti i zidove, opremu i nameštaj od oštećenja.