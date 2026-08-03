Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 27/1 Adv

NT 27/1 Advanced je snažni usisivač za mokro i suvo usisavanje s plastičnom posudom i velikim patronskim filterom za profesionalnu upotrebu. Posebno se odlikuje kompaktnošću i koristan pribor je već deo standardne opreme.

NT 27/1 Advanced je kompaktan, okretan i naročito jednostavan za rukovanje usisivač za mokro i suvo usisavanje za univerzalnu komercijalnu primenu. Snažni ventilator proizvodi enormnu usisnu snagu. Jedinica je opremljena velikim patronskim filterom. Mehanički sistem s plovkom prekida usisni tok čim je u posudi dostignut maksimalni nivo napunjenosti i sprečava prelivanje. Praktični sistem spojnica ubrzava i pojednostavljuje promenu pribora. Pet glatkih obrtnih točkića garantuje odličnu upravljivost i stabilnost poput stene. Na glavi turbine nalazi se praktična ravna podloga za odlaganje sitnica. Celo kućište napravljeno je od plastike otporne na udarce. Mašina se odlikuje i držačem pribora i kukom na kojoj kabl stoji uredno odložen. Ergonomija drške za nošenje čini jedinicu lakom i praktičnom za transport, zajedno sa celokupnim priborom. Usisivač NT 27/1 Advanced je potpuno okružen štitnikom koji, osim mašine, štiti i zidove, opremu i nameštaj od oštećenja.

Obeležja i prednosti
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 27/1 Adv: Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Udobno odlaganje pribora na zadnjoj strani uređaja. Usisne cevi i dodatni pribor bezbedno i praktično su smešteni na mašini, što znači da su uvek spremni za rukovanje.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 27/1 Adv: Moisture-resistant PES cartridge filter
Moisture-resistant PES cartridge filter
Lako prebacivanje s mokrog na suvo usisavanje i obratno. PES patronski filter nije potrebno osušiti pre upotrebe. Održivost: PES patronski filter je periv.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 27/1 Adv: Stabilne spojnice za zatvaranje od metala
Stabilne spojnice za zatvaranje od metala
Naročito robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.
Robusni branik
  • Bamper nudi čvrstu zaštitu sa svih strana i usisivača i opreme.
Sistem sa plovkom
  • Snaga usisavanja ostaje na konstantno visokom nivou.
  • Sistem s plovkom prekida usisni tok nakon dostizanja maksimalnog kapaciteta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Protok vazduha (l/s) 67
Usisavanje (mbar/kPa) 200 / 20
Kapacitet posude (l) 27
Materijal posude Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 72
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 7,1
Težina sa ambalažom (kg) 8,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 420 x 420 x 525

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2.5 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: Papir
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
  • Uski nastavak
  • Kertridž filter: PES

Oprema

  • Čvrst odbojnik
  • Klasa zaštite: II
  • Stoper upravljačkog valjka
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 27/1 Adv
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Područja primene
  • Odgovara usisivačima za mokro i suvo usisavanje
Pribor
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