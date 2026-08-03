Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 27/1 Adv
NT 27/1 Advanced je snažni usisivač za mokro i suvo usisavanje s plastičnom posudom i velikim patronskim filterom za profesionalnu upotrebu. Posebno se odlikuje kompaktnošću i koristan pribor je već deo standardne opreme.
NT 27/1 Advanced je kompaktan, okretan i naročito jednostavan za rukovanje usisivač za mokro i suvo usisavanje za univerzalnu komercijalnu primenu. Snažni ventilator proizvodi enormnu usisnu snagu. Jedinica je opremljena velikim patronskim filterom. Mehanički sistem s plovkom prekida usisni tok čim je u posudi dostignut maksimalni nivo napunjenosti i sprečava prelivanje. Praktični sistem spojnica ubrzava i pojednostavljuje promenu pribora. Pet glatkih obrtnih točkića garantuje odličnu upravljivost i stabilnost poput stene. Na glavi turbine nalazi se praktična ravna podloga za odlaganje sitnica. Celo kućište napravljeno je od plastike otporne na udarce. Mašina se odlikuje i držačem pribora i kukom na kojoj kabl stoji uredno odložen. Ergonomija drške za nošenje čini jedinicu lakom i praktičnom za transport, zajedno sa celokupnim priborom. Usisivač NT 27/1 Advanced je potpuno okružen štitnikom koji, osim mašine, štiti i zidove, opremu i nameštaj od oštećenja.
Obeležja i prednosti
Integrisana pregrada za odlaganje priboraUdobno odlaganje pribora na zadnjoj strani uređaja. Usisne cevi i dodatni pribor bezbedno i praktično su smešteni na mašini, što znači da su uvek spremni za rukovanje.
Moisture-resistant PES cartridge filterLako prebacivanje s mokrog na suvo usisavanje i obratno. PES patronski filter nije potrebno osušiti pre upotrebe. Održivost: PES patronski filter je periv.
Stabilne spojnice za zatvaranje od metalaNaročito robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.
Robusni branik
- Bamper nudi čvrstu zaštitu sa svih strana i usisivača i opreme.
Sistem sa plovkom
- Snaga usisavanja ostaje na konstantno visokom nivou.
- Sistem s plovkom prekida usisni tok nakon dostizanja maksimalnog kapaciteta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Protok vazduha (l/s)
|67
|Usisavanje (mbar/kPa)
|200 / 20
|Kapacitet posude (l)
|27
|Materijal posude
|Plastika
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|72
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|7,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|8,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|420 x 420 x 525
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2.5 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: Papir
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Kertridž filter: PES
Oprema
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: II
- Stoper upravljačkog valjka
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Područja primene
- Odgovara usisivačima za mokro i suvo usisavanje
Pribor
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