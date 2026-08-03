Naš baterijski uređaj za dezinfekciono čišćenje PS 4/7 Bp Mister je sistem za usmereno raspršivanje, koji je Kärcher posebno razvio za korišćenje sa dezinfekcionim sredstvom RM 735 i za korišćenje u higijenski osetljivim područjima poput onih u zdravstvenom sektoru. Osim toga, uređaj za dezinfekciju se može koristiti i na mnogim drugim mestima, kao što su laboratorije i istraživački centri u farmaceutskoj industriji, medicinskoj tehnologiji i biotehnologiji, sa ciljem da se u njima beskompromisno eliminišu sve vrste patogena. PS 4/7 Bp Mister omogućava vrlo precizno i ravnomerno nanošenje dezinfekcionog sredstva – čak i na teško dostupnim uglovima i prorezima, ili mestima koja bi tradicionalnim načinima čišćenja bila loše dezinfikovana. Mikrobi, bakterije, buđ i virusi, uključujući i virus SARS-CoV-2, eliminišu se pouzdano i temeljno, bez potrebe za ručnim popravljanjem ili naknadnim tretiranjem površine.