Uređaj za dezinfekciono čišćenje PS 4/7 Bp Mister
Uređaj za dezinfekciju PS 4/7 Bp Mister za precizno i ravnomerno raspršivanje dezinfekcionog sredstva po površinama. Savršen za korišćenje u područjima u kojima je higijena presudna.
Naš baterijski uređaj za dezinfekciono čišćenje PS 4/7 Bp Mister je sistem za usmereno raspršivanje, koji je Kärcher posebno razvio za korišćenje sa dezinfekcionim sredstvom RM 735 i za korišćenje u higijenski osetljivim područjima poput onih u zdravstvenom sektoru. Osim toga, uređaj za dezinfekciju se može koristiti i na mnogim drugim mestima, kao što su laboratorije i istraživački centri u farmaceutskoj industriji, medicinskoj tehnologiji i biotehnologiji, sa ciljem da se u njima beskompromisno eliminišu sve vrste patogena. PS 4/7 Bp Mister omogućava vrlo precizno i ravnomerno nanošenje dezinfekcionog sredstva – čak i na teško dostupnim uglovima i prorezima, ili mestima koja bi tradicionalnim načinima čišćenja bila loše dezinfikovana. Mikrobi, bakterije, buđ i virusi, uključujući i virus SARS-CoV-2, eliminišu se pouzdano i temeljno, bez potrebe za ručnim popravljanjem ili naknadnim tretiranjem površine.
Obeležja i prednosti
Brza (5 minuta) dezinfekcija pomoću 2% RM 735
- Sprečava i smanjuje prenošenje infekcija (uključujući COVID-19).
- Podiže nivo zaštite zdravlja na radu, proređuje odsustva.
Moćni sistem za usmereno raspršivanje
- Efikasnije nanošenje i bolji efekat nego pri nanošenju krpom.
- Savršen za područja i površine koja se stalno iznova kontaminiraju.
- Idealan za teško dostupna područja, kao i kompleksne površine.
Veoma nizak nivo radne buke
- Veoma tih, uz nivo buke od samo 45 dB (A).
- Pogodan za područja osetljiva na buku, može se koristiti i noću.
Ergonomski dizajn za jednostavan transport
- Prenosiv – i tokom rada.
- Omogućava efektivnu i efikasnu dezinfekciju velikih područja.
- Veoma produktivan rad bez zamaranja.
Jednostavno rukovanje
- Pomaže u izbegavanju mogućih grešaka tokom rada.
- Smanjuje potrebu za organizovanjem obuke i njene troškove.
Ugrađen uređaj za punjenje
- Može se puniti na bilo kojoj utičnici.
- Velika fleksibilnost i nezavisnost.
Moćna baterija obuhvaćena isporukom
- Nije potrebno neprekidno pumpanje.
- Dugo trajanje baterije – moguće je do 8 časova neprekidnog raspršivanja.
- Nizak nivo buke – pumpanje se pokreće samo po potrebi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Pritisak (psi)
|100
|Količina raspršivanja (l/min)
|0,2
|Kapacitet rezervoara za čistu vodu (l)
|3,8
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|45
|Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (h)
|cca. 8
|Vreme punjenja baterije (h)
|5
|Battery (V/Ah)
|12 / 7
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|110 - 240
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina sa baterijom (kg)
|13,6
|Težina bez pribora (kg)
|13,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|14,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|510 x 470 x 940
Scope of supply
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
Oprema
- Ergonomska drška za nošenje
- Režim rada na akumulatorsku bateriju
- Točkovi
- Kompaktna visina za skladištenje i transport
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Područja primene
- Za mere dezinfekcije u prostorima gde je higijena presudna
- Za korišćenje u bolnicama, lekarskim ordinacijama, laboratorijama i slično
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