Uređaj za dezinfekciono čišćenje PS 4/7 Bp Mister

Uređaj za dezinfekciju PS 4/7 Bp Mister za precizno i ravnomerno raspršivanje dezinfekcionog sredstva po površinama. Savršen za korišćenje u područjima u kojima je higijena presudna.

Naš baterijski uređaj za dezinfekciono čišćenje PS 4/7 Bp Mister je sistem za usmereno raspršivanje, koji je Kärcher posebno razvio za korišćenje sa dezinfekcionim sredstvom RM 735 i za korišćenje u higijenski osetljivim područjima poput onih u zdravstvenom sektoru. Osim toga, uređaj za dezinfekciju se može koristiti i na mnogim drugim mestima, kao što su laboratorije i istraživački centri u farmaceutskoj industriji, medicinskoj tehnologiji i biotehnologiji, sa ciljem da se u njima beskompromisno eliminišu sve vrste patogena. PS 4/7 Bp Mister omogućava vrlo precizno i ravnomerno nanošenje dezinfekcionog sredstva – čak i na teško dostupnim uglovima i prorezima, ili mestima koja bi tradicionalnim načinima čišćenja bila loše dezinfikovana. Mikrobi, bakterije, buđ i virusi, uključujući i virus SARS-CoV-2, eliminišu se pouzdano i temeljno, bez potrebe za ručnim popravljanjem ili naknadnim tretiranjem površine.

Obeležja i prednosti
Brza (5 minuta) dezinfekcija pomoću 2% RM 735
  • Sprečava i smanjuje prenošenje infekcija (uključujući COVID-19).
  • Podiže nivo zaštite zdravlja na radu, proređuje odsustva.
Moćni sistem za usmereno raspršivanje
  • Efikasnije nanošenje i bolji efekat nego pri nanošenju krpom.
  • Savršen za područja i površine koja se stalno iznova kontaminiraju.
  • Idealan za teško dostupna područja, kao i kompleksne površine.
Veoma nizak nivo radne buke
  • Veoma tih, uz nivo buke od samo 45 dB (A).
  • Pogodan za područja osetljiva na buku, može se koristiti i noću.
Ergonomski dizajn za jednostavan transport
  • Prenosiv – i tokom rada.
  • Omogućava efektivnu i efikasnu dezinfekciju velikih područja.
  • Veoma produktivan rad bez zamaranja.
Jednostavno rukovanje
  • Pomaže u izbegavanju mogućih grešaka tokom rada.
  • Smanjuje potrebu za organizovanjem obuke i njene troškove.
Ugrađen uređaj za punjenje
  • Može se puniti na bilo kojoj utičnici.
  • Velika fleksibilnost i nezavisnost.
Moćna baterija obuhvaćena isporukom
  • Nije potrebno neprekidno pumpanje.
  • Dugo trajanje baterije – moguće je do 8 časova neprekidnog raspršivanja.
  • Nizak nivo buke – pumpanje se pokreće samo po potrebi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Pritisak (psi) 100
Količina raspršivanja (l/min) 0,2
Kapacitet rezervoara za čistu vodu (l) 3,8
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 45
Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (h) cca. 8
Vreme punjenja baterije (h) 5
Battery (V/Ah) 12 / 7
Tip baterije Bez održavanja
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 110 - 240
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Boja tamnosiva boja
Težina sa baterijom (kg) 13,6
Težina bez pribora (kg) 13,1
Težina sa ambalažom (kg) 14,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 510 x 470 x 940

Scope of supply

  • Akumulator i ugradni punjač uklj.

Oprema

  • Ergonomska drška za nošenje
  • Režim rada na akumulatorsku bateriju
  • Točkovi
  • Kompaktna visina za skladištenje i transport
Videos
Područja primene
  • Za mere dezinfekcije u prostorima gde je higijena presudna
  • Za korišćenje u bolnicama, lekarskim ordinacijama, laboratorijama i slično
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.